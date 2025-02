Bonera esonerato, i motivi della decisione

Nelle ultime settimane i rossoneri stanno vivendo il peggior momento della loro stagione e hanno fallito nel raggiungimento dei loro obiettivi stagionali evidenziando difficoltà e problemi anche a livello societario, situazione simile se non peggiore è quella che sta vivendo la squadra B dei rossoneri che sta vivendo una stagione pessima, occupando gli ultimi posti in classifica e con Daniele Bonera esonerato nelle ultime ore, nonostante l’ingaggio nel suo staff di Mauro Tassotti, che sembrava poter dare una continuità al tecnico ex difensore dei rossoneri.

La decisione della società arriva dopo l’ennesima sconfitta dei giovani rossoneri per 2-3 contro il Pescara criticata dagli addetti ai lavori per via della sconfitta nonostante in campo ci fossero due tra i migliori giovani, aggregati ormai stabilmente con la prima squadra, Camarda e Bartesaghi. Bonera ha provato a difendersi dalle accuse spiegando di aver saputo della presenza dei due solo il giorno della partita e che in settimana aveva lavorato per affrontare la partita con altri interpreti. “Camarda fa parte del nostro progetto ma ho saputo solo ieri sera che Camarda e Bartesaghi sarebbero stati con noi. Avevamo preparato la partita con altri interpreti”

Bonera esonerato, al suo posto Massimo Oddo

Con Bonera esonerato la panchina del Milan Futuro andrà ad un altro ex milanista e campione d’Europa ma anche campione del mondo nel 2006 con la nazionale di Marcello Lippi, Massimo Oddo che dallo scorso anno è senza squadra dopo l’esperienza al Padova per le ultime gare di campionato e una dei playoff. Nella sua carriera è stato alla guida di squadre di Serie A, Serie B e Serie C senza però mai convincere e ottenere buoni risultati, viene ingaggiato per portare la sua esperienza da calciatore ai giovani del Milan Futuro per aiutarli nella loro crescita verso la prima squadra.

La situazione di indecisione della dirigenza della squadra B del Milan rispecchia quella della prima squadra e negli ultimi giorni ha fatto il giro dei social la notizia che vedrebbe il responsabile della squadra, Jovan Kirovski a rischio per la sua permanenza nella prossima stagione. Il responsabile del Milan Futuro però alle sue spalle ha la forza di essere stato scelto da Zlatan Ibrahimovic, con cui ha stretto un legame nel periodo dello svedese ai Los Angeles Galaxy, e che probabilmente favorirà la sua conferma.