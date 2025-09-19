Boney M. e Maizie Williams, chi sono? Il primo un gruppo tedesco, la seconda una cantante che fece parte della band per diversi anni

Boney M. e Maizie Williams ancora nel segno dei talenti successi del passato. La band musicale tedesca, nata nel 1974 nella Germania Ovest, ha cominciato a far musica a metà degli anni settanta, vendendo nel corso della carriera più di 150 milioni di copie in tutto il mondo, con hit di grandissimo successo che hanno spopolato in diversi Paesi. Tra queste, tutte del triennio 1976-1978, le più conosciute sono “Daddy cool”, “Sunny”, “Ma Baker”, Belfast”, “River of Babylon” e “Rasputin”.

Hit di straordinario successo anche grazie al produttore Frank Farian, tra l’altro autore delle canzoni del gruppo. Inizialmente i Boney M. erano composti da Liz Mitchell, Marcia Barrett, Maizie Williams e Bobby Farrell. Dagli anni ottanta circa la band cambiò in parte formazione. Lo scioglimento del gruppo avvenne ufficialmente nel 1986 ma diversi componenti continuarono a far musica con il nome della band, come appunto Maizie Williams, che si è esibita con un tour in Australia nel 2014 e non soltanto.

Boney M. e Maizie Williams ancora insieme dopo lo scioglimento

Maizie Williams è nata a Montserrat, nelle Piccole Antille, isole dei Caraibi, il 25 marzo del 1951. Ha fatto parte negli anni ’70 e ’80 dei Boney M., contribuendo al successo della band. Per anni, dunque, Maizie con il suo ritmo caraibico ha portato i Boney M. sul tetto del mondo, per poi continuare a suonare le hit della band anche dopo lo scioglimento, in diversi tour in giro per il mondo.