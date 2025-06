Bonfiglio eletto nuovo presidente del Coni dopo il primo scrutinio battendo Luca Pancalli e proseguendo la linea di Giovanni Malagò

Bonfiglio eletto nuovo presidente del Coni, le sue parole

Il mondo dello sport italiano nella giornata di oggi ha visto un importante cambiamento ai suoi vertici con l’elezione della nuova figura a capo di tutto il mondo sportivo per il quadriennio che andrà dal 2025 al 2029. Luciano Bonfiglio eletto Presidente del Coni con 47 voti contro i 34 del suo avversario Luca Pancalli, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, rispettando i favori del pronostico lanciati dall’ormai ex Presidente Giovanni Malagò e proseguendo nella linea che il suo predecessore aveva seguito negli ultimi 12 anni di presidenze, nei suoi 3 mandati.

Nel suo discorso dopo l’elezione l’ex Presidente della Federazione Italiana Canoa e Kayak ha voluto salutare e ringraziare l’ex Presidente Malagò e tutti quelli che gli sono stati vicini in questi sei mesi di preparazione alle elezioni, ha poi tenuto a sottolineare la correttezza tenuta in tutto questo tempo dal suo avversario Pancalli. Ha poi concluso spronando per il grande lavoro che ci sarà da fare, soprattutto nel voto di una corretta giunta. “Non è il tempo delle parole, ci aspettano i fatti. Eleggeremo una giunta perché c’è un grande cambiamento, votate con il cervello prima che con il cuore”.

Bonfiglio eletto nuovo presidente del Coni, la sua carriera nello sport

Luciano Bonfiglio eletto Presidente del Coni dopo anni vissuti come atleta e alla guida della Federazione dello sport che ha portato in alto, il nuovo presidente del Coni nasce nel 1950 a Napoli ma a soli quindici anni lascia la Campania per andare a Milano dove si avvicina alla canoa. Dopo le prime vittorie viene arruolato dal Gruppo Sportivo Fiamme Oro che lo porta a vestire la maglia azzurra per ben 36 volte, si laurea più volte campione d’Italia e rappresentando il nostro paese nel suo sport partecipa a 5 edizioni dei Campionati del Mondo e all’Olimpiade di Montréal del 1976 nei 1000 metri K-4.

Bonfiglio non spicca solo nel mondo sportivo della canoa ma intraprende anche la carriera nel settore assicurativo e bancario, dal 1985 al 2003 infatti è stato a capo della sezione tecnica Ania e dal 2004 al 2012 direttore centrale della Banca Popolare di Bari per poi ricoprire il ruolo di direttore centrale corporate in Ras/Allianz. Dopo il ritiro dal mondo sportivo diventa tecnico ma solo per poi prendere la carica di consigliere, vicepresidente e infine presidente della Federazione Italiana Canoa e Kayak, ruolo in cui è riuscito a aumentare il numero di tesserati e portare a casa diverse medaglie.