Bonifici all’estero/ Ecco in quale banca sono gratuiti

Come sappiamo adesso la moneta contante è fortemente limitata anche per quanto concerne i prelievi, benché il nuovo governo ha già parlato di aumentare il tetto del contante. Al di là di tutto esistono operazioni per cui la tracciatura è vantaggiosa addirittura per chi invia denaro: è il caso dei bonifici da effettuarsi verso un paese estero e quindi per saldare una prestazione lavorativa ricevuta oppure per pagare l’acquisto di un bene o servizio. Ma quanto costa davvero inviare soldi all’estero?

Bonifici all’estero: quali tipologie esistono

A questa domanda si apre un vero e proprio mondo infatti ci sono molti conti correnti che applicano delle tariffe e altre che non ne applicano affatto. Però non è soltanto una distinzione da effettuarsi tra gli istituti di credito, la distinzione infatti va fatta anche in merito al paese dove è necessario inviare il denaro. Il bonifico Sepa, (single euro payments area), molto spesso resta a costo zero, per molti istituti di credito e i bonifici vengono evasi entro un giorno lavorativo esattamente come se fossero bonifici nazionali.

Ma i pesi extraeuropei sono invece quelli più costosi per l’invio del denaro, ma è possibile fare uno screening tra i vari istituti di credito e selezionare quelli che sono considerati dagli utenti i più utili e meno costosi.

Bonifici all’estero: quale banca lo offre gratuitamente

Tra questi troviamo Unicredit che è un istituto di credito diffuso in tutto il mondo e per questo motivo offre anche dei bonifici gratuiti e giroconti Sepa on-line.

Crédit agricole che ha un profilo gratuito per quanto concerne i bonifici ma è previsto un pagamento di 2 euro al mese per la tenuta del conto dopo i primi sei mesi. Chi però aprirà questo conto corrente potrà ricevere fino a 100 euro di buoni Amazon e 125 euro per gli amici invitati fino a cinque amici.

Anche Fineco è molto conveniente in quanto offre l’opportunità di effettuare bonifici a costo zero e trasferimenti di denaro anche in tempo reale attraverso l’utilizzo dello smartphone. Inoltre sarà possibile prelevare gratuitamente fino a 3000 euro.

Anche il conto selfie di Banca Mediolanum offre con canone gratuito fino a 30 anni oppure gratis per il primo anno per tutti gli altri clienti. Il conto è molto facile da gestire offre alcune operazioni gratuite come i bonifici, il pagamento di MAV, RAV, F23 e F24.











