Bonifico al figlio/ Come evitare problemi con il Fisco: causale e importi

Effettuare un bonifico al figlio potrebbe destare sospetto al Fisco. Ma questo succede soltanto se si supera un determinato importo, ecco perché bisognerebbe seguire alcune accortezze per evitare spiacevoli sorprese.

D’altronde il bonifico bancario è uno strumento sempre più utile alle famiglie e per i privati, che al contrario di come succedeva un tempo, oggigiorno è sufficiente aprire la propria applicazione di home banking da qualsiasi device informatico, e con qualche click effettuare qualsiasi operazione si voglia.

Bonifico al figlio: quale dicitura utilizzare

Potrebbe sembrare assurdo, ma effettuare un bonifico al figlio (di qualsiasi natura e ragione esso sia), potrebbe comportare dei problemi con il Fisco. La Guardia di Finanza è sempre vigile: in caso di sospetti, le Fiamme Gialle interverranno approfondendo il motivo di quella transazione di denaro sospetta.

Anche per donare soldi ai propri figli o viceversa, ci sono delle regole specifiche. Intanto, dev’essere rispettato il tetto contante fissato dal Governo, la cui soglia massima dev’essere di 2.000€. Dal 2023 invece, quest’ultima si ridurrà a 1000€.

Ogni transazione di denaro (soprattutto se consistente), dev’essere esplicitata in Dichiarazione dei Redditi. Nel caso di un genitore che effettua un bonifico al figlio, generalmente la miglior causale da inserire è la seguente:

“Contributo a mio figlio (nome e cognome) per contribuire all’acquisto di (inserire la causale)”.

Infatti, le donazioni possono essere di due tipologie:

Diretta: donazione effettuata per un motivo specifico. Che può essere per sostenere le rate di un mutuo, per affrontare un costo imprevisto o qualunque motivazione essa sia. Indiretta: non c’è un motivo specifico, potrebbe trattarsi di una donazione semplicemente per la voglia di farla.

La dicitura da inserire come causale è molto importante, in quanto il Fisco controlla minuziosamente ogni transazione effettuata. Questo inoltre, “salverà” da potenziali accertamenti e controlli, che in fase successiva potrebbero comportare ulteriori rogne assolutamente evitabili.

