Dopo l'approvazione sul bonifico istantaneo entro i 10 secondi, ora arriva la verifica obbligatoria del sistema per evitare errori.

Dopo l’attuazione obbligatoria del bonifico istantaneo ora le banche dovranno occuparsi della verifica del destinatario. Chi provvede ad un accredito immediato sa bene che l’operazione non può essere annullata e né tanto meno “risarcita”.

Ed è per questo che l’Unione Europea ha chiesto agli istituti finanziari e bancari di potenziare il sistema di controlli incrociati al fine di assicurarsi che l’IBAN inserito corrisponda realmente al potenziale beneficiario della transazione.

Verifica bonifico istantaneo, attenzione all’esito prima dell’invio

Dopo la richiesta dell’UE di prevedere il bonifico istantaneo entro 10 secondi e indipendentemente dal canale utilizzato, scatta anche la verifica sul destinatario tramite la banca dati del PSP (ovvero del Prestatore di servizio di pagamento).

I consumatori privati potranno abilitare il servizio, mentre sia le microimprese che le aziende potrebbero decidere di non attivarlo.

Dopo aver inserito i dati del futuro destinatario il sistema bancario provvederà a controllarli immediatamente, restituendo al cliente un esito quasi immediato: a volte potrebbe esser generato un messaggio d’errore per motivi tecnici o semplicemente perché il conto risulta inattivo o bloccato.

Per l’UE l’obiettivo è chiaro: si vuole innescare un meccanismo più chiaro e trasparente, evitando che un privato preso dalla fretta ordini un bonifico immediato con il rischio di sbagliare (o per evitare potenziali truffe).

Bonifico errato: chi paga?

Lo strumento di verifica è stato implementato anche per esonerare le banche dalla responsabilità di favorire o indurre i clienti in errore. Sarà poi il diretto interessato, dopo aver ricevuto la notifica sull’esito del controllo del bonifico, stabilire se procedere ugualmente o evitare.

L’idea nasce anche per – in caso di dubbi – dar più tempo al cliente di riflettere sul da farsi, potendo sempre contare sull’assistenza della banca o sull’emissione di un bonifico ordinario così nel caso da poter “revocarlo” tempestivamente.

I bonifici istantanei sono sempre più utilizzati, sia in Italia che in Europa, motivo per cui è necessario prestare maggiore attenzione all’esito rilasciato dal sistema della banca, che potrebbe evitare conseguenze ben più pesanti.