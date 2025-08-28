Il bonifico tra parenti e familiari va documentato e comprovato con una causale specifica. C'è però un modo per evitare gli accertamenti dal fisco.

Anche quest’anno il fisco controllerà attentamente perfino un singolo bonifico tra parenti, la causale e gli eventuali trasferimenti eccessivi e ricorrenti tra due e/o più soggetti.

Per evitare delle multe o dei controlli fiscali che possano comportare a delle conseguenze (ad esempio facendo interpretare al fisco l’esistenza di redditi non dichiarati), è bene porre delle attenzioni (l’Agenzia delle Entrate può controllare anche i conti correnti dei familiari).

Come giustificare un bonifico tra parenti e familiari

Un bonifico tra parenti può esser giustificato con una causale adeguata e corretta e con una documentazione autoritaria e analitica. Ad averne dato conferma è stata la giurisprudenza stessa, che lo ha ripetuto in più battute.

Il fisco da parte sua, potrebbe interpretare – lecitamente – qualunque transazione di denaro come dei ricavi mai dichiarati all’Ade, e presumere che sia avvenuta un’evasione.

Il contribuente però, può contrastare l’ipotesi sollevata dall’amministrazione finanziaria e dovrà dimostrare (con dei documenti specifici, come potrebbe essere uno scontrino o una ricevuta), l’imponibilità applicabile a quel denaro movimentato.

In più volte la Corte Costituzionale si è espressa sostenendo che seppur un assegno o bonifico postale/bancario venga inviato ad un parente o familiare, non si presuppone automaticamente l’annullamento dell’imponibilità.

La causale conta

Una prima soluzione per evitare accertamenti fiscali è quella di mettere subito in chiaro il motivo del bonifico. Una causale tra parenti e familiari dev’essere chiara, reale e specifica, ad esempio: “prestito genitoriale al figlio per comprare casa; regalo per il compleanno; finanziamento infruttifero tra parenti; sostegno economico temporaneo al familiare“.

Ogni donazione è preferibile tramite bonifici bancari, in caso di denaro contante occorre stare sotto al limite dei 5.000€, viceversa andrebbe registrato l’atto all’Agenzia delle Entrate.

Le donazioni di per sé non costituiscono l’obbligo di apporre una firma autenticata davanti ad un notaio, specialmente se le somme regalate sono “irrisorie”. Si suggerisce però di farlo in caso di denaro ingente.

Laddove il fisco dovese procedere con un accertamento fiscale, potrebbe richiedere delle prove che possa comprovare la non imponibilità del denaro spostato tramite bonifico (anche tra familiari e parenti).

Attenzione infine a differenziare i bonifici parlanti da quelli ordinari. I primi sono utilizzati soltanto per beneficiare di vantaggi fiscali dovuti a dei lavori goduti magari con un bonus, i secondi sono i più comuni e anche più semplici.