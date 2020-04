Bonino vs Salvini/ “Condizioni Mes cambiate in futuro? Fregnacce. La fase 2…”

Pubblicità

Emergenza coronavirus, Emma Bonino mette nel mirino la Lega e Matteo Salvini. La leader di +Europa è intervenuta ai microfoni di Un giorno da pecora, programma in onda su Rai Radio 1, e si è soffermata sulla querelle Mes: «E’ vero che è possibile modificare le condizioni inserite nel Mes anche dopo averlo firmato? No, non è vero, non diciamo fregnacce, gli accordi si cambiano all’unanimità, queste sono tutte bufale». Un messaggio dritto dritto al Carroccio, per poi soffermarsi sulla fase 2: «Non ci capisco più niente: siamo ad una specie di secessionismo sanitario, c’è una tale confusione che certo non aiuta l’equilibrio delle persone».

Bonino: “Per l’Italia i migranti sono un’opportunità”

Intervistata da La Stampa, invece, Emma Bonino è tornata a battere sul tasto immigrazione, chiedendo una sanatoria: «Con il Covid, le misure di sicurezza e il bisogno di manodopera nei campi si apre un’opportunità per l’immigrazione: adesso o mai più». L’ex ministro ha poi aggiunto: «I nostri, nella stragrande maggioranza, sono lavoratori in nero, colf, migranti con il permesso scaduto, richiedenti asilo, gente di cui abbiamo i dati. Poi magari parleremo delle quote flussi. Ma intanto rimettiamo queste persone in condizione di lavorare e allo scadere del permesso ciascuno farà o meno valere le sue credenziali».



© RIPRODUZIONE RISERVATA