Bonnie Tyler/ Il ritorno dopo l’uscita di Between in the Earth (Concerto di Natale)

Per l’evento Concerto di Natale 2019 che giunge alla 27esima edizione, Federica Panicucci avrà l’onore di presentare anche Bonnie Tyler tra le voci che scalderanno i nostri cuori la sera della Vigilia su Canale 5. Provata dal viaggio, ma con una grande voglia di mostrarsi al pubblico Bonnie ha registrato la puntata insieme agli altri artisti italiani e internazionali il 14 Dicembre alle 17, presso l’Aula Paolo VI in Vaticano. Dopo aver portato in auge il suo ultimo, diciassettesimo, album uscito a marzo di quest’anno dal titolo Between in the Earth and the Stars, la cantante nell’occasione della registrazione del Concerto di Natale ha sfoderato una voce potente, mostrandosi talentuosa come non mai. Nell’ultima intervista ha dichiarato di essersi impegnata molto per la realizzazione del suo ultimo lavoro di incisione canora, ricordando l’inizio della sua carriera che oggi sfiora i 50 anni di anniversario.

Bonnie Tyler, i 50 anni di carriera celebrati in Brasile

E saranno proprio i 50 anni di carriera a far volare Bonnie Tyler in Brasile, per celebrare un successo che sin dagli anni 80’ ha attraversato le più importanti hits musicali. Il 15 Maggio 2020, infatti, si esibirà all’Auditorium Araujo Vianna nella città di Porto Alegre per far godere ai suon fan della sua voce e della sua musica. Il programma prevederà una miscela di pezzi greatest hits mescolati ad alcuni assaggi del suo ultimo album. La voce britannica più amata degli anni 80’ colorerà un evento straordinario pensato per far riascoltare il riconoscimento timbrico che l’ha sempre contraddistinta: quel rauco dolce e romantico che attraverserà momenti danzanti e melodie armoniose. Sarà un’occasione d’oro per chi non ha mai visto un suo concerto.

La prima tappa di una lunga serie del tour

Questa tappa è solo la prima di una lunga serie che compongono il tour di Bonnie Tyler, sul sito ufficiale potrete reperire tutte le info. Nessuno avrebbe mai pensato che una ragazza di soli 1,59 metri, con una lacerazione alle corde vocali riuscisse a spopolare, vantando il merito di aver portato alla fama il brano Total Eclipse of the Heart, di intramontabile bellezza, considerata una delle canzoni più ascoltate al mondo.

Un urlo per la mancanza di panna sulle sue fragole nel frigo, nel 1977, dopo aver subito un intervento alle corde vocali, le costò una lacerazione che cambiava per sempre il suo timbro di voce. Ma le non si arrese, fino al punto di essere inserita nella lista delle pop star più amate e attese del Concerto di Natale 2019.



