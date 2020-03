“Bono in quarentena”, ma è fake/ Boom di hashtag con foto: da Mahmood a Ryan Gosling

Sui social è scoppiato il “Bono in quarantena“, un nuovo hashtag che nelle ultime ore ha visto tantissime persone condividere e postare foto dedicata al #bonoinquarantena. L’emergenza sanitaria da Coronavirus continua a preoccupare il nostro Paese con milioni di italiani costretti all’isolamento per cercare di arginare il diffondersi del virus Covid 19. In questa quarantena il popolo dei social si è ingegnato lanciando un nuovo hashtag diventato virale nel giro di pochissime ore; si tratta di #bonoinquarentana che inizialmente è stato frainteso visto che molti hanno pensato si trattasse di una notizia legata alla scelta di Bono Vox, voce degli U2, di entrare in quarantena per via del Coronavirus. L’hashtag, invece, è un modo scherzoso per taggare personaggi famosi: da Gerry Scotti ad Al Bano Carrisi, da Mahmood fino Kim Namjoon, una star della musica internazionale. “Voglio partecipare anch’io e perché non mettere questo video che mi sta uccidendo da quando l’ho visto…signore e signori Kim Namjoon” scrive un utente, mentre un’altra nomina Keanu Reeves scrivendo: “nessuno mi nomina ma io devo parlare di Keanu Reeves. È bono da anni e anni, sembra non invecchiare mai”.

Bono in quarantena: ci sono anche Jamie Dornan e Alessandro Borghi

La lista del “bono in quarantena” è davvero infinita. L’hashtag, diventato popolarissimo nel giro delle ultime ore, ha coinvolto sia il pubblico maschile e femminile che hanno condiviso il loro #bonoinquarantena. “Il mio #BonoInQuarantena Jamie Dornan (sì, ho visto i film solo per lui)” scrive una utente che poi fa il nome di tre amici, mentre c’è anche chi fa i nomi di Mahmood e dell’attore Ryan Gosling. Ma non finisce qui, tra i nominati ci sono anche alcuni attori italiani. “Difficilissimo scegliere” – scrive una ragazza che poi prosegue facendo il suo nome del bono: “ma se devo scegliere scelgo il mio amore Alessandro Borghi Faccina con lacrime di gioia”. Ma tra i boni in quarantena c’è spazio anche per Eminem, Al Pacino, Niccolo Porcella, Can Yaman, Pierfrancesco Favino, Henry Cavill e Alberto Angela.

