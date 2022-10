Bono: “Mio cugino Scott Rankin è anche fratellastro”/ “Papà ebbe relazione con zia”

Scott Rankin, cugino di Bono (nome d’arte di Paul Hewson), è anche il suo fratellastro. Il frontman degli U2 aveva parlato di questa rivelazione in passato, ma soltanto adesso è emerso il nome dell’uomo e il rapporto di parentela tra i due. “Non lo sapeva nessuno, è stato tutto tenuto segreto”, ha raccontato all’Irish Time. La verità è venuta alla luce soltanto poco prima della morte del padre Bob Hewson, avvenuta nel 2001. Quest’ultimo aveva avuto una relazione extraconiugale con sua zia Barbara, che ha definito una “donna meravigliosa”. La madre Iris, deceduta nel 1974, non ne era a conoscenza.

Nonostante la vicenda familiare sia contorta, il cantante ha ammesso di averla vissuta con serenità. “La verità è che con Scott ci siamo sentiti come fratelli molto prima di sapere di esserlo. Amo Scott e sua madre, Barbara”, ha affermato. La donna era sposata con Jack Rankin, il fratello di Iris, morto due anni fa. È lui ad avere dato il cognome al fratellastro di Bono, nonostante non fosse il padre biologico.

Bono: “Mio cugino Scott Rankin è anche fratellastro”. Chi è

Scott Rangin, fratellastro nonché cugino di Bono, è un analista del mercato azionario. “Sono fortunato ad essere stato accolto a braccia aperte nella famiglia Hewson. Non tutte queste storie vanno come la mia e ho avuto la fortuna di scoprire che due padri hanno preso parte attiva alla mia educazione”, ha raccontato l’uomo all’Irish Time.

È anche per questo motivo che i due hanno deciso di rendere nota la vicenda, che in passato era stata soltanto accennata. “La nostra famiglia allargata sa quello che è accaduto ormai da un po’ di tempo e abbiamo convenuto che non aveva senso tenerlo nascosto ancora a lungo. Proviamo soltanto amore per i nostri genitori e siamo grati di avere il sostegno delle nostre famiglie nel condividere questa storia”, ha concluso.

