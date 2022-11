Bono Vox e la rivelazione choc sul fratellastro/ “E’ stato tenuto segreto ma…”

Bono Vox, il duro racconto sulla madre e la scoperta del fratellastro

Bono Vox sarà ospite di Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio. Il cantante presenterà la sua prima autobiografia “Surrender – 40 anni, una storia”. L’istrionico artista di Dublino, in prima persona, ripercorre la sua infanzia, segnata dall’improvvisa perdita della madre quando aveva 14 anni fino a fondare con gli amici di sempre una band, una svolta importante nella sua vita che lo ha portato con gli U2 a diventare uno dei gruppi rock più importanti del mondo. Nel 2005 è stato nominato “Person of the year” da Time Magazine e, due anni dopo, è stato insignito del titolo di Cavaliere dalla Regina Elisabetta II, in virtù dei suoi meriti, espressi in campo musicale e sociale. Bono Vox ha raccontato nel libro i terribili momenti che hanno preceduto la morte della madre Iris, avvenuta quando aveva 14 anni: “Portano me e mio fratello Norman in ospedale per dirle addio. Entro nella stanza arrabbiato con il mondo intero. Non riesco a capacitarmi che una parte di lei già non ci sia più”. Poi ha aggiunto: “Ho pochi ricordi di mia madre. Il fatto è che dopo la sua morte in casa non si è più parlato di lei. Forse, però, la verità è peggiore. E cioè che non abbiamo più pensato a lei”.

I fan di Bono Vox sono stati sorpresi di recente da una nuova rivelazione da parte della rockstar, leader degli U2 che ha ammesso, in una recente intervista, di aver scoperto in età adulta dell’esistenza di un fratellastro, figlio di suo padre. Bono Vox ha specificato pochi dettagli ma esaustivi sulla vicenda che riguarda la sua vita familiare e ha aggiunto che il fratellastro è figlio di una relazione avuta da suo padre con una donna con cui ha avuto una profonda amicizia: “Potrei dire che mio padre aveva una profonda amicizia con questa splendida donna, che fa parte della famiglia, e poi hanno avuto un figlio. E tutto questo è stato tenuto segreto”, raccontò in un’intervista.

Bono Vox, gli esordi, la carriera con gli U2 e la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Bono Vox è felicemente sposato dal 1982 con Alison Stewart, attivista irlandese conosciuta nel 1975 durante gli studi presso la Mount Temple School di Dublino. Alla moglie ha dedicato la hit “Sweetest Thing” per scusarsi di aver dimenticato il suo compleanno. La coppia non si è mai separata e anzi ha avuto 4 figli insieme, due femmine e due maschi: Jordan, Memphis Eve, Elijah Bob Patricius Gucci Q e John Abraham. L’ultimo figlio è nato a Dublino nel 2001 e ha 12 anni di differenza dalla sorella più grande.

Sin da piccolo era appassionato da musica, ma solo da adolescente ha iniziato a coltivare la sua passione con le prime band. Nel 1976, dopo anni di pratica insieme al fratello Norman, si è proposto come chitarrista in un gruppo della sua scuola e da li è iniziato tutto. Con l’abbandono del gruppo da parte di Dick Evans la band ha cambiato il nome in U2 e dopo pochi anni ha iniziato a scalare le classifiche di tutto il mondo. Da sempre si interessa anche all’ambito umanitario, al punto di aver creato DATA, un’organizzazione benefica a favore delle popolazioni svantaggiate dell’Africa.











