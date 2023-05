Bono Vox “tifoso del Napoli”/ Cantante U2 sfila con la sciarpa azzurra, web in tilt

Simpatico siparietto avvenuto nelle scorse ore in quel di Napoli con protagonista Bono Vox, star mondiale nonché cantante della rock band U2. Sbarcando nel capoluogo campano in vista del super concerto che si terrà il prossimo 13 maggio, unica tappa italiana del tour, l’artista britannico è sceso dall’aereo indossando la sciarpa dei campioni d’Italia che gli è stata donata da alcuni suoi fan, evidentemente tifosi azzurri. Un appuntamento tra l’altro doppiamente speciale visto che Bono Vox ha compiuto due giorni fa 63 anni, e quale modo migliore per festeggiare il suo compleanno se non esibendosi live al teatro San Carlo di Napoli con lo spettacolo Stories of Surrender?

Spotify dichiara guerra all'AI/ Rimossi migliaia di brani realizzati da Boomy

Nel frattempo, come fanno notare i colleghi del sito della Rai, chi ha acquistato i biglietti per l’evento di sabato prossimo ha ricevuto un’email in cui Bono Vox spiega che esibirsi nello storico teatro campano, dove sognano di cantare tutti i cantanti lirici, sarà per lui a sua volta un “sogno”, rendendo anche omaggio tra l’altro al padre del cantante, Brendan Robert Hewson, che Bono Vox descrive definendolo “un bel tenore”.

Alessandra Amoroso e Valerio Pastore nuova coppia?/ Insieme al supermercato, lo scoop

BONO VAX A NAPOLI CON LA SCIARPA AZZURRA: L’EMAIL INVIATA AI FAN

Il cantante ha poi chiesto ai fan che verranno ad ascoltarlo di rispettare un certo “dress code”, e vestirsi eleganti, definendo gli italiani come il popolo che meglio si veste in Europa: “Faremo un film di questo sogno -si legge nell’email inviata da Bono Vox agli spettatori – e vorrei chiedervi aiuto per far prendere vita a questa storia fantastica. Invito voi, i meglio vestiti d’Europa, a venire eleganti per la nostra notte al teatro dell’opera”.

Chi si recherà quindi al San Carlo per ascoltare il 63enne artista dovrà quindi dimenticarsi tute e scarpe da ginnastica, indossando magari uno smoking. In ogni caso il cantante chiarisce: “se avete solo una t-shirt nera ok, ma se nel guardaroba avete un cappello a cilindro o un frac è il momento di tirarli fuori”. Infine, da dimenticare per una sera gli smartphone: sarà assolutamente vietato effettuare video o foto durante lo show.

Federica Carta/ “Ho OnlyFans ma non posto foto nuda, nella vita ho provato dolore”

© RIPRODUZIONE RISERVATA