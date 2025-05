Un compleanno speciale per un’icona della musica. Si tratta di Bono Vox, il cantante nonché frontman e leader degli U2. Sono 65 le candeline spente dall’artista britannico, che parlando al settimanale “The Observer” non ha potuto fare a meno di parlare di tante cose, anche di futuro. Dopo lo sguardo a quanto fatto nel mondo della musica, infatti, inevitabilmente c’è tempo anche per pensare al futuro e a quello che sarà. Ecco perché Bono ha parlato anche di Brian Eno e dei loro progetti. Presto, infatti, potrebbe materializzarsi il loro 16esimo album.

Non ne ha fatto mistero l’artista, che ha spiegato: “Siamo impegnati a scrivere un’altra ragione di esistere come band”. Dopo aver fatto la storia della musica, dunque, gli U2 non si fermano e continuano con l’intento di fare ancora bene nel mondo artistico nel quale si trovano. “Trovo ancora Brian un’ispirazione straordinaria e sono sicuro che lui mi trova ancora piuttosto frustrante” ha spiegato Bono, che ha poi aggiunto: “So che continuerà a difendere il nostro diritto di esserci con la nostra musica”.

Bono Vox, ritorno al futuro con gli U2: “Ora lasciamo il passato da parte”

È ormai dal 2017 che gli U2 non pubblicano un album. Otto anni fa, il gruppo ha infatti pubblicato l’album di inediti “Songs of experience”, dedicandosi poi negli anni a seguire più che altro a riletture dei loro lavori passati. Hanno infatti messo in scena un tour per i 40 anni di “The Joshua Tree” e ancora hanno ripubblicato dei brani iconici della loro storia.

“Sì, siamo stati coinvolti in qualche operazione nostalgia” ha spiegato Bono Vox parlando al “The Observer” in occasione del suo 65esimo compleanno. A detta del cantante e leader degli U2, però, bisogna sapere bene da dove si viene per poter lasciare il segno nel presente e nel futuro. Ora, però, il passato tornerà al suo posto e ci sarà spazio solamente per il futuro, che è “il luogo in cui gli U2 hanno sempre vissuto”, come ha concluso proprio Bono.

