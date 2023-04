Bonolis, battuta hot su Laura Freddi: “Amica di Sonia? Lo facciamo a tre”/ “Mio ritiro dalla TV? Ecco quando”

Paolo Bonolis, battuta piccante sull’ex Laura Freddi a Felicissima Sera: “Amica di Sonia Bruganelli? Facciamo cose a tre”

Battute piccanti e aneddoti personali caratterizzano l’intervista di Paolo Bonolis a Felicissima Sera. Il celebre conduttore è ospite di Pio e Amedeo per l’ultimo appuntamento di questa edizione e viene sottoposto ad una serie di domande anche scomode, di fronte alle quali Bonolis non si tira indietro. Nel corso dell’intervista fotografica gli viene mostrato uno scatto che lo vede accanto a Laura Freddi, sua storica ex.

Paola Ferrari:"Le parole di De Benedetti mi hanno ferita"/ "Una dedica a Berlusconi…"

Bonolis ricorda non solo che i rapporti con lei sono oggi ottimi, ma che Laura è anche grande amica di sua moglie Sonia Bruganelli. “Come hai fatto a farle diventare amiche?”, chiede allora Amedeo, “Facciamo cose a tre”, è la battuta piccante e ironica con la quale Paolo risponde al duo di comici.

Albertini: "Berlusconi ha fatto storia d'Italia"/ "Forza Italia è sua, nessun erede"

Paolo Bonolis: “Mi ritiro dalla TV tra due anni”

L’intervista continua e Paolo Bonolis svela cosa pensa dell’ingresso di sua moglie Sonia Bruganelli nel mondo dello spettacolo davanti alla telecamera: “Sono contento che sia entrata nel mondo dello spettacolo. Lei è contenta, si diverte, le piace, quindi contenta lei, contento anch’io.” In merito alla indiscrezioni sul loro rapporto aggiunge: “Abitare in due case diverse? È solo una casa allargata, quando sarà pronta dormiremo in due stanze diverse, altrimenti che l’abbiamo fatto a fa? Ma nessuna distanza, sono dieci metri”. L’ultima rivelazione di Paolo Bonolis a Felicissima Sera riguarda il suo ritiro dalla televisione: “Altri due anni poi mi ritiro”, confessa il conduttore.

LEGGI ANCHE:

NUOVA SEGRETERIA PD: I 20 NOMI/ Bonafoni coordinatrice, Zan, Ruotolo, Provenzano…

© RIPRODUZIONE RISERVATA