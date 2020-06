Bonolis caduta a Ciao Darwin/ Video, castroneria al viaggio nel tempo e lui…

Paolo Bonolis si è reso protagonista di una caduta a Ciao Darwin, in onda con le repliche su Canale 5 eccezionalmente stasera lunedì 15 giugno 2020. Durante il viaggio nel tempo della puntata Carne vs Spirito il conduttore è scivolato, prendendosela con i due protagonisti. Perdendo le staffe entra nella stanza dove si svolge l’azione e se la prende con Biagio De Patta, l’illuminato, che si stava scontrando a colpi di “ignoranza” con Nando Colelli. Per fortuna Paolo non si è fatto nulla e ha imprecato, chiedendosi se ci si trova di fronte al Genodrome o al viaggio nel tempo. Come sempre i siparietti di Bonolis sono divertentissimi e il pubblico sui social si lascia andare a commenti davvero simpatici. Chissà come l’avrà presa Paolo magari davanti la televisione stasera a riguardare una delle puntate del programma che forse gli ha dato più gioia nella vita. Clicca qui per il video della caduta.

Bonolis caduta a Ciao Darwin, quando qualcuno si è fatto male davvero

La caduta di Paolo Bonolis a Ciao Darwin ci fa tornare in mente alcuni episodi del passato che hanno creato polemica. La storia è quella di GabrielMarchetti che dopo la prova dei rulli rimase gravemente ferito, tanto da rimanere paralizzato. Una situazione che porto gli editori a non mostrare i tanto famosi rulli, in effetti decisamente pericolosi per la salute di quelli che non sono degli atleti. Il 53enne sicuramente passerà alla storia della tv per il terribile incidente, anche se lui avrebbe di certo preferito esser dimenticato dopo la prova nel Genodrome. Per fortuna Paolo ha avuto altra sorte e il suo scivolone è stato decisamente più leggero senza fargli riportare alcun problema dal punto di vista fisico.



