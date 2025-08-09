Paolo Bonolis si racconta a 360 gradi parlando di Sanremo e del gossip intorno all'ex moglie Sonia Bruganelli.

Paolo Bonolis non smette di stupire ed è pronto a tuffarsi in nuove avventura professionali. Oltre ad aver recitato nelle nuove puntate de I Cesaroni, doppierà il Grande Puffo nel nuovo film d’animazione diretto da Chris Miller “I Puffi”. Sul set della fiction con Claudio Amendola, Bonolis ha diviso il set anche con le figlie Silvia e Adele. Inoltre, da settembre, sarà nella giuria di Tu sì que vales accanto a Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Luciana Littizzetto. Grandi impegni per Bonolis che si è così raccontato senza filtri in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera.

Tra i tanti temi affrontati, il conduttore ha parlato anche dell’ex moglie Sonia Bruganelli e del gossip intorno a lei. «Un certo pubblico è morboso. La mia risposta è l’indifferenza. Chi si nutre di vite altrui evidentemente ha degli irrisolti». E sulla possibilità di partecipare come concorrente: «Ma siamo matti? Ho un ginocchio che vive di vita propria», ha detto il conduttore.

Bonolis e Sanremo: le sue parole

In attesa dell’accordo tra il Comune di Sanremo e la Rai con la situazione che dovrebbe sbloccarsi entro la fine del mese, Paolo Bonolis che, in passato ha già condotto il Festival, non esclude di poter tornare al timone della kermesse anche se lo farebbe con le sue modalità. «Dipende dalle circostanze. Lo farei solo se potessi costruire una direzione artistica come la intendo io. Oggi non c’è questa possibilità, e va bene così», ha detto.

Infine, sulla tv generalista ha concluso così: «È una speranza di chi la guarda con alterigia intellettuale. La tv non è un obbligo: c’è chi cerca informazione e chi ha bisogno di leggerezza. Quella generalista è un anticalcare per la vita».

