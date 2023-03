Bonolis: “Settore arcobaleno a Ciao Darwin? Non si farà”/ “Chiusura Avanti un altro? La verità è…”

Paolo Bonolis, ospite a TV Talk, smentisce la chiusura di Avanti un altro!

Smentite e retroscena quelle fatte e raccontati da Paolo Bonolis in diretta a Tv Talk. Da Avanti un altro! a Ciao Darwin, il celebre conduttore ha parlato di progetti futuri, confermando al conduttore Massimo Bernardini perché il suo programma del preserale di Canale 5 è quasi più un varietà che un quiz show.

Diretta/ Bologna Lazio (risultato 0-0) streaming video tv: le formazioni, via!

“Io mi sono sempre domandato perché un quiz, un gioco debba essere quasi liturgico. – ha esordito Bonolis – È momento di divertimento nel quale il piacere di guardare sta sì nel vedere come va a finire la gara, però credo che ci si debba divertire. Io mi accorsi che cominciai ad avvertire questa sensazione tanti anni fa, quando vedevo le trasmissioni ad esempio di Mike (Bongiorno, ndr)…” ha quindi spiegato. Ha quindi smentito la presunta chiusura di Avanti un altro!, di cui si vocifera da giorni: “Non finisce il prossimo anno”.

Nainggolan: "Mia famiglia povera, ho sofferto"/ "Bevo 20 drink, ma poi vado in campo"

Bonolis e il retroscena su Ciao Darwin: “Settore arcobaleno? Idea nata da…”

Confermatissimo invece il ritorno di Ciao Darwin. Proprio negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ‘settore arcobaleno’ nel pubblico del programma, solitamente diviso in uomini e Donne. Notizia, anche questa, smentita da Bonolis, che ha inoltre spiegato dove è nata: “Settore arcobaleno a Ciao Darwin? Innanzi tutto è una trasmissione che dobbiamo ancora iniziare a registrare. – ha premesso, spiegando poi che – Molti autori portano dei suggerimenti, delle idee, questo del settore arcobaleno è stato un suggerimento che portò Marco (Salvati, ndr) che non credo che verrà messo in atto. Anche perché non ho capito perché gli LGBTQ+ non possano stare seduti serenamente insieme a tutti gli altri senza bisogno di metterli in un cerchietto.”

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Varese Pesaro (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, si gioca!

© RIPRODUZIONE RISERVATA