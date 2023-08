Bonucci all’Union Berlino: “Juventus? Poi ne parleremo…”/ “Contento di andare in Bundesliga”

Bonucci pronto per l’Union Berlino: “Juventus? E’ un discorso che poi affronteremo…”

Leonardo Bonucci non vede l’ora di cominciare la sua nuova avventura in Germania, con la maglia dell’Union Berlino. Il difensore classe 1987, finito fuori dal progetto Juventus, giocherà in Bundesliga quest’anno. Nelle ultime ore, infatti, c’è stata un’accelerata importante per il suo trasferimento nel campionato tedesco e nella giornata di domani, venerdì 1 settembre, sono previste le visite mediche. “Sono contento di andare in una società come l’Union Berlino”, ha dichiarato Bonucci intercettato dai media in aeroporto.

“Ho respirato un entusiasmo importante quando ho parlato con loro. Giocheremo la Champions League e la Bundesliga è un grande campionato, sono pronto per andare a Berlino. Se poteva finire meglio con la Juventus? È un discorso che poi affronteremo. Per quanto riguarda la Nazionale vedremo, l’importante è iniziare a fare bene con il club”, ha detto Leonardo Bonucci, chiudendo almeno per il momento la polemica con la vecchia signora e buona parte della tifoseria.

Bonucci all’Union Berlino, la Juventus pagherà una parte dell’ingaggio

Su Leonardo Bonucci, ricordiamo, c’era anche e soprattutto la Lazio in Italia, ma si era anche parlato di un interesse del Genoa, che evidentemente non si è concretizzato. Secondo quanto riferisce Sky Sport, la Juventus contribuirà a pagare una parte dell’ingaggio del calciatore, circa 3.5 lordi saranno infatti a carico dei bianconeri, con il contratto che dovrebbe essere di un anno con opzione per la stagione successiva.

Con il sì all’Union Berlino, l’ex difensore della Juventus avrà la possibilità di giocare in Champions League. A proposito di coppia, all’urna di Montecarlo i tedeschi hanno pescato Napoli, Real Madrid e Braga. Da domani, dunque, l’avventura del difensore in Bundesliga potrà cominciare ufficialmente. Non resta che completare le visite mediche e riporre la firma sul contratto. Nel futuro immediato di Bonucci c’è l’Union Berlino.

