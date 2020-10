Bonucci, infortunio in Juventus-Verona/ Problema muscolare: salta il Barcellona?

Nuovo stop in casa Juventus dopo che nella giornata di ieri si è registrato l’infortunio di Leonardo Bonucci. Il difensore centrale della Vecchia Signora ha riportato un problema muscolare durante la gara di ieri sera contro l’Hellas Verona, match terminato con il risultato di parità, uno a uno, all’Allianz Stadium. Piove sul bagnato quindi in casa bianconera, tenendo conto dei numerosi stop che si sono registrati in queste ultime settimane fra le fila della compagine torinese. In difesa è una vera e propria emergenza, e la situazione preoccupa e non poco in vista della partita contro il Barcellona di mercoledì sera. A coach Andrea Pirlo rimangono solamente due centrali, leggasi Merih Demiral, non di certo un titolarissimo, e Danilo, il cui ruolo naturale è però quello di terzino. Oltre a Bonucci, per cui si teme uno stiramento (attesi aggiornamenti nel corso della giornata), la Signora non potrà disporre di Chiellini, che si è infortunato pochi giorni fa, nonché di De Ligt, a causa dell’operazione alla spalla che lo vedrà in campo solo a metà mese prossimo.

BONUCCI, INFORTUNIO E BARCELLONA A RISCHIO: DIFESA OBBLIGATA PER PIRLO

Scelte praticamente obbligate per Pirlo in vista del Barcellona, con Cuadrado e Fabrotta sulle due corsie, con Demiral che andrà a sostituire l’infortunato Bonucci, affiancato da Danilo. Il grande assente della gara di Champions League, oltre a Bonucci, sarà però Cristiano Ronaldo, il cui tampone è risultato essere ancora positivo e che di conseguenza dovrà restare ancora fermo ai box fino a guarigione accertata. In attacco la situazione non sembra comunque preoccupare più di tanto, tenendo conto che Dybala è tornato a disposizione, nonchè delle alternative più che valide, a cominciare da Alvaro Morata, in grande spolvero contro la Dinamo Kiev, passando per Federico Chiesa, Dejan Kulusevski e Aaron Ramsey. La cosa certa, infortuni a parte, è che contro Messi & Co servirà una bella vittoria per dare un’iniezione di fiducia ad un ambiente, quello bianconero, un po’ in depressione dopo gli ultimi tre pareggi di fila in campionato, fra cui Crotone e Verona, squadre di certo alla portata della Juventus.



