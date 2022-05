Bonucci nudo: foto Instagram dietro Cuadrado/ Le scuse con Morata, ma è tardi…

Leonardo Bonucci diventa un caso, ma stavolta solo social. Il calcio ha ben poco a che vedere con la vicenda di cui è suo malgrado protagonista. Il difensore della Juventus è stato, infatti, vittima di un incidente “hot” nello spogliatoio bianconero. Tutta colpa di Juan Cuadrado che ha sottratto il cellulare ad Alvaro Morata e condiviso una Instagram Story dall’account dell’attaccante spagnolo. L’esterno colombiano si è limitato a scattarsi un selfie, mandando un bacio ai follower del compagno di squadra. Il problema è che non si è accorto della presenza di Bonucci alle sue spalle. Fin qui, in teoria, nulla di strano.

Malattia Matteo, figlio Leonardo Bonucci/ "E' stato in pericolo di vita"

Peccato che il difensore della Juventus fosse completamente nudo. Si stava infatti aggirando nello spogliatoio inconsapevole di essere finito nella foto che Juan Cuadrado avrebbe poi condiviso sui social. Insieme ad Alvaro Morata ha provveduto alla rimozione immediata della foto dai social, ma ormai il danno era stato fatto, perché alcuni utenti hanno salvato la foto e l’hanno fatta circolare sul web.

Martina Maccari, moglie e figli Leonardo Bonucci/ "Mi sono innamorata di lui"

LE SCUSE E IL “PRECEDENTE” CHIELLINI

«Ci dispiace», ha scritto Alvaro Morata tramite il suo account Instagram, pubblicando una foto di Juan Cuadrado, a voler forse chiarire le reali responsabilità dell’accaduto. Un siparietto simpatico quello tra Cuadrado e Alvaro Morata che si è trasformato in un incidente “hot”. Il problema è che la foto è diventata addirittura virale. Sebbene sfocata, la foto ritrae Leonardo Bonucci nudo. Anche per questo molti utenti sui social si stanno chiedendo se non sia sbagliato rilanciare tale foto, visto che si lede la privacy e l’intimità del giocatore.

Bonucci: "Ho detto a CR7 che le prende"/ "Italia al Mondiale regalo per i miei figli"

Per chi ha ancora dei dubbi al riguardo, facciamo presente che effettivamente è profondamente sbagliato quanto sta accadendo, a meno che non si oscuri opportunamente l’immagine. Un episodio simile era successo a Giorgio Chiellini, ripreso nudo mentre Raoul Bellanova si scattava un selfie con Cristiano Ronaldo. In quel caso, il giovane calciatore pubblicò un post per scusarsi con il capitano della Juventus.













© RIPRODUZIONE RISERVATA