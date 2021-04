Bonucci positivo al Coronavirus/ Juventus, altra tegola per Pirlo dopo Demiral

JUVENTUS, BONUCCI POSITIVO AL CORONAVIRUS

Anche Leonardo Bonucci è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha comunicato la Juventus, con una notizia sul sito ufficiale: tornato dagli impegni della nazionale nelle qualificazioni Mondiali – tre vittorie in tre partite – il difensore centrale è stato sottoposto a test molecolare che, appunto, ha dato esito positivo. Messo subito in isolamento come da protocollo, sarà costretto a saltare la partita che i bianconeri giocheranno sabato 3 aprile: match non indifferente perché si tratta del derby contro il Torino. Inoltre, viste le tempistiche, Bonucci dovrebbe restare ai box anche per il recupero contro il Napoli, il match contro il Genoa, e magari anche quello delicatissimo sul campo dell’Atalanta; questo se si negativizzerà nel minor tempo possibile, altrimenti la lista si allungherebbe. Ora, bisognerà valutare se tra gli azzurri non sia scoppiato un focolaio: è fresca la notizia della positività di quattro membri dello staff, per cui il rischio c’è.

ANCHE DEMIRAL POSITIVO, PIRLO NEI GUAI

Il problema per la Juventus è che la notizia di Leonardo Bonucci positivo al Coronavirus si accompagna a quella, identica, che riguarda Merih Demiral: nel giro di pochi giorni i bianconeri hanno perso due dei loro difensori centrali. Andrea Pirlo è nei guai, o quasi: in questo momento si deve affidare ai soli Matthijs De Ligt e Giorgio Chiellini, contando che il toscano (lo dice la sua carriera in epoca recente) non è troppo affidabile dal punto di vista della costanza. In passato, trovandosi in emergenza nel reparto arretrato, Pirlo aveva spostato Danilo come centrale di una difesa a quattro, e i risultati erano stati anche apprezzabili; naturalmente ci sarebbe sempre l’alternativa di cambiare modulo e aprire alla difesa a tre, pur se in questo momento sembra che l’allenatore della Juventus sia intenzionato a non modificare il suo assetto tattico. Se l’emergenza dovesse continuare, per qualche partita potrebbe anche essere utilizzato il giovane Radu Dragusin; altrimenti, se davvero saranno due o tre gare, si punterà sulla coppia De Ligt-Chiellini nella speranza che non ci siano squalifiche o infortuni…



