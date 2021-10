Bonucci vs Lukaku: belga cerca contatto, lui si allontana/ Trucco in Juventus-Chelsea

Bonucci vs Lukaku: belga cerca contatto, lui si allontana e si prende gli elogi degli inglesi

La sfida tra Leonardo Bonucci e Romelu Lukaku è stata decisamente vinta dal difensore: nel corso di Juventus-Chelsea in più occasioni il belga cerca il contatto, mentre lui si allontana. È anche per questa ragione che il giocatore bianconero è stato esaltato dalla Tv inglese Bt Sport. Nel post partita della sfida dello scorso mercoledì, l’emittente ha analizzato il “trucco” che avrebbe utilizzato il giocatore per fermare l’avversario. Già nel 2018, al termine della gara della Juventus contro il Manchester United, in Inghilterra era stata sottolineata la prestazione magistrale della coppia difensiva composta da Bonucci e Chiellini.

L’allora allenatore dei Reds, José Mourinho, dichiarò nel dopo gara: “Dovrebbero tenere un corso universitario ad Harvard per come difendono”. Lezione che si è ripetuta anche in occasione degli scorsi Europei di calcio, con l’Inghilterra uscita sconfitta in finale, contro la Nazionale di Roberto Mancini. Contro i Blues, in campo c’era solo Bonucci, affiancato da De Ligt, ma il risultato è stato pressoché identico. Con il difensore italiano che ha annullato completamente Romelu Lukaku.

Il trucco di Bonucci per fermare Lukaku

In occasione della partita di Champions League, tra Juventus e Chelsea, Bonucci non ha mai lasciato spazio a Romelu Lukaku: il belga cerca in più occasioni il contatto, ma lui si allontana. Il difensore italiano, ha analizzato alla perfezione i movimenti del belga, studiandolo nei due anni in cui l’attaccante ha giocato in Italia con la maglia dell’Inter, e contenendolo nella sfida degli Europei contro il Belgio. Aspetto che non è passato inosservato a Bt Sport, e in modo particolare all’ex difensore inglese, Rio Ferdinand.

Con l’ausilio di una lavagna luminosa, l’ex centrale del Manchester United ha mostrato il “trucco” utilizzato da Leonardo Bonucci per annullare Lukaku. L’attaccante belga è solito appoggiarsi ai difensori avversari. Sentire il contatto con il calciatore opposto, gli ha sempre consentito di sfruttare la sua forza fisica, per aggirarlo e puntare la porta. Bonucci lo sapeva, e infatti dando un colpetto a Lukaku, riusciva a prendere un metro di distanza, il quale non consentiva l’appoggio al belga. In questo modo, Lukaku doveva affrontare faccia a faccia il difensore, con Bonucci posizionato sempre perfettamente per togliergli la palla. Questa marcatura è sembrata aver innervosito l’attaccante, soprattutto nel secondo tempo.

