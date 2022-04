Bonus 1 maggio in busta paga/ Cos’è, come richiederlo e come ottenere la festività

COS’È IL BONUS 1 MAGGIO E COME RICHIEDERLO IN BUSTA PAGA

Bonus in busta paga per il 1 maggio? Non è una bufala, esiste per davvero. Quando i più accorti si sono studiati per bene il calendario delle festività 2022 non può non essere saltato all’occhio un dato piuttosto fastidioso per i lavoratori: il 1 maggio, Festa Mondiale del Lavoro, cade di domenica e dunque per la maggioranza degli italiani non potrà essere “goduta” come festività.

Chi infatti normalmente non lavora di domenica, non lo farà neanche in questo 1 maggio 2022 e perciò può a ben ragione ritenere una occasione “persa” per godersi una festività dal lavoro: attenzione però, questo in realtà viene superato dal bonus in busta paga che verrà elargito nello stipendio del mese di maggio. In Italia vige la normativa che disciplina le cosiddette festività non godute che determina proprio i casi in questione come il Primo Maggio: «qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera», si legge nell’articolo 5 della legge n.260 addirittura del 1949.

BONUS 1 MAGGIO 2022: COME OTTENERE LA FESTIVITÀ NON GODUTA IN BUSTA PAGA

Insomma, quando una festività “comandata” cade di domenica – ad eccezione della Pasqua, che è sempre di domenica – tale festa verrà considerata come una giornata lavorativa: l’importo del bonus 1 maggio in busta paga è ovviamente variabile a seconda del proprio stipendio. Come spiega il focus di “Money.it”, nel caso di impiegati e operati retribuiti in misura fissa «ogni mese la giornata domenicale del primo maggio viene compresa nella retribuzione globale»; per i dipendenti che invece percepiscono lo stipendio su base oraria, «la festività sarà comunque considerata nella retribuzione oraria».

Il bonus 1 maggio in busta paga in sostanza vale come si fosse lavorato quel giorno: nello stipendio di maggio per tale giornata vi sarà la medesima retribuzione prevista nel caso fosse stata una normale giornata di lavoro. Cambia invece il discorso per tutti quelli che invece lavoreranno normalmente il 1 maggio: in quel caso, alla normale giornata lavorativa verrà applicata una maggiorazione per lavoro festivo in base al settore di appartenenza. Non solo, a tale maggiorazione si aggiunge anche quella per la “normale” domenica lavorativa, anch’essa variabile a seconda della categoria di lavoratori. Per capire come ottenere in realtà il dipendente non deve fare nulla: è già calcolato e inserito dall’Inps in busta paga tanto il bonus 1 maggio quanto la maggiorazione per chi lavora domenica 1 maggio 2022.











