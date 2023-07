Bonus 100 e lode 2023/ Premio per gli studenti modello: di quanto è? (7 luglio)

Il bonus 100 e lode del 2023 è la nuova possibilità che viene concessa a quelli che oseremmo chiamare “studenti modelli”. Visto che gli esami di maturità sono giunti quasi alla conclusione, interessarti adesso è l’opzione migliore, magari che possa funzionare anche come incentivo.

Per poter essere consapevoli di aver ottenuto la giusta ricompensa, occorre procedere al conteggio del voto di maturità (tra esami scritti ed orale). Ma cos’è questo bonus del 100 e lode del 2023? Quali sono i requisiti da rispettare per poterlo ricevere? Sicuramente il primo tra tutti è quello di

Bonus 100 e lode 2023: come funziona

Il bonus 100 e lode 2023 è un premio che va attribuito agli studenti modelli. Ovvero coloro che con gli esami di Stato hanno preso il massimo dei voti. Tuttavia per chi ha conseguito il diploma negli anni precedenti, il bonus maturità (chiamato anche così), non dovrebbe essere una novità, visto che è stato reso disponibile per ogni anno.

Negli anni questo bonus 100 e lode si è ridotto in modo piuttosto drastico (vedremo di seguito quello per il 2023). Ad esempio, nel 2011 ammontava a 500€, nel 2016 è stato fissato a 370€, un anno dopo (2017), ridotto a 340€, nel 2018 a 300€ e dal 2020 la somma è inferiore ai 100€.

Basti pensare che il bonus 100 e lode del 2023 verrà corrisposta una “misera” ricompensa di appena 80€. Se è pur vero che l’abbiamo definita una somma molto “povera”, immaginando che un ragazzo di 18 anni non abbia particolari impegni economici, è pur sempre un profitto di denaro a lui utile.

Ovviamente l’unico requisito da rispettare, così come si può dedurre dal nome dell’agevolazione stessa, è quello di aver ottenuto il punteggio massimo: 100 e lode. Il voto dev’essere stato conseguito senza l’attribuzione dei cinque punti bonus.

Tuttavia, per gli altri studenti diplomati è possibile godere di ulteriori agevolazioni economiche, nella fattispecie parliamo della Carta Cultura per lo Studente, con cui può partecipare a cinema, teatro o comprare libri a prezzi decisamente vantaggiosi.











