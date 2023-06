Bonus 100 euro luglio 2023/ Solo per pochi: ecco chi potrà usufruirne (29 giugno)

Il bonus di 100 euro di luglio 2023 è destinato ad una cerchia ristretta di dipendenti (appartenenti al settore turistico e commerciale). Per poterlo ottenere però, occorre soddisfare anche un altro requisito, ma di tipo reddituale.

In un momento di forte difficoltà economica (tra guerra, stagflazione ed inflazione), è facile andare alla ricerca di agevolazioni e bonus legati agli aumenti del salario. In questo articolo vedremo quindi, quali sono i requisiti da soddisfare per poter ottenere il bonus di 100€ da percepire da luglio 2023.

Bonus 100 euro luglio 2023: cos’è e i requisiti necessari

Il bonus da 100 euro da riscuotere a luglio del 2023, è un’agevolazione nei confronti di quei lavoratori che risiedono e lavorano in Molise, e che risultano iscritte presso gli Enti Bilaterali. Una condizione reddituale da rispettare è quella di non superare i 25 mila euro annui di tutto il nucleo familiare.

Oltre agli impiegati nel settore turistico e commerciale con sede in Molise, potranno aderire al percepimento del contributo anche gli apprendisti e i lavoratori assunti con un tempo determinato (almeno 3 mesi consecutivi), e con un ISEE meno di 25 mila euro annui.

Tuttavia, per poter ottenere il bonus da 100 euro per luglio 2023, occorre soddisfare ulteriori condizioni, tra cui:

Svolgere l’attività per la quale si è assunti presso la Regione Molise. Avere un ISEE dell’anno 2023, che non sia oltre i 25.000 euro. Il datore di lavoro deve aver versato regolarmente le quote contributive per almeno sei mesi al momento della presentazione della domanda. Il datore di lavoro deve aver applicato integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Commercio e del Turismo.

L’unica soluzione per poter fare domanda è ritirare il modulo cartaceo (non è disponibile online), presso la Segreteria degli uffici Ebrac/Ebrat Molise, sita in c.da Colle delle Api – Zona Industriale a Campobasso.

Questi sono tutti i dettagli e le informazioni sufficienti per ottenere il bonus da 100 euro del mese di luglio 2023.











