Bonus 1000 euro INPS/ A chi spetta? 4 requisiti, come fare richiesta e scadenza

Per ottenere i 1000 euro in omaggio dall’INPS, occorre avere determinati requisiti. Si tratta di un sussidio economico una tantum, per poter aiutare tutti quei lavoratori appartenenti alla categoria dei “lavoratori fragili“.

All tempo stesso, non è sufficiente appartenere a questa categoria per poter ricevere mille euro, bensì è indispensabile godere di ulteriori requisiti che scopriremo in questo articolo.

1000 Euro regalati dall’INPS: cosa serve per ottenerli

Come abbiamo accennato, per poter ricevere i 1000 euro una tantum dall’INPS, non sarebbe sufficiente appartenere ai lavoratori fragili, ma dovremmo avere almeno 4 requisiti richiesti dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Se nel 2021 il lavoratore ha richiesto almeno una volta, la malattia gestita e a carico dell’INPS. Aver presentato un certificato di malattia (contenente la condizione di handicap del lavoratore, con la firma di un legale di competenza o di un medico). Cittadini aventi malattie immunodepressive o con patologie di tipo oncologico (affermato da documentazioni originali e mediche). Non aver beneficiato nell’anno 2021, della modalità agile di lavoro, nel periodo in cui è stato presentato il documento di malattia.

Per poter usufruire del bonus di 1000 euro dell’INPS, suggeriamo di consultare in modo approfondito, la circolare numero 96 del 5 agosto.

Soddisfatti tutti i requisiti sopra citati, ecco le categorie di cui dovranno far parte i futuri beneficiari dei mille euro una tantum:

Operai del settore industria;

Operai e impiegati del settore terziario e servizi;

Lavoratori dell’agricoltura;

Lavoratori dello spettacolo;

Lavoratori marittimi.

Sulla circolare possiamo leggere inoltre, che tale bonus non è destinato ai collaboratori familiari (come ad esempio colf e badanti), agli impiegati dell’industria, ai quadri (industria e artigianato), ai dirigenti, ai portieri, ai lavoratori autonomi e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, come descritto e in riferimento all’articolo 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La domanda dev’essere inviata mediante il portale ufficiale dell’INPS entro e non oltre il 30 novembre del 2022.











