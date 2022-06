Bonus 1000 euro/ Scadenza il 30 giugno per i lavori di efficientamento idrico

Il bonus di €1000 per l’efficientamento idrico per evitare gli sprechi dell’acqua può essere richiesto fino al 30 giugno 2022. Quindi le domande scadranno fra circa due settimane.

Bonus 1000 euro: a cosa serve

Questo bonus 1000 euro è stato pensato per coloro che necessitano di fare piccoli interventi di ristrutturazione ai sanitari oppure per evitare lo spreco di acqua e quindi acquistare nuovi sistemi di controllo e di filtraggio delle tubature. Come sappiamo questo genere di lavori può costare anche tanto, non per il prezzo dei nuovi sanitari e per i sistemi di filtraggio, ma per la messa in opera e lo smontaggio dei vecchi sanitari che comporta quasi sempre opere di ristrutturazione.

Bonus centri estivi 2022/ Domande in scadenza il 20 giugno, ecco chi può richiederlo

In questo modo non soltanto si eviterà lo spreco di acqua, ma sarà anche possibile preservare le risorse idriche ottenendo un risparmio in bolletta.

Bonus 1000 euro: chi può usufruirne

Il bonus 1000 euro si applica a tutte le persone fisiche che risiedono in Italia è che intendano effettuare questi lavori edilizi con lo scopo di rendere più efficienti i sanitari e i sistemi di filtraggio. Il bonus ha preso anche il nome di bonus idrico 2022 è comporta una spesa complessiva di 20 milioni di euro dove però sono stati erogati già 12 milioni. Le domande per quest’ultima tranche scadranno dunque il 30 giugno 2022.

Bonus matrimonio 2022/ Fondo perduto per aziende e sposi: domande in scadenza

Bonus 1000 euro: le spese ammissibili

Tra le spese ammissibili ci sono quelle comprensive di Iva come da fattura è che sono accettate entro la misura dei 1000 euro. Le spese devono indicare la messa in posa è in opera di vasi e sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri oltre ai relativi sistemi di scarico comprese le opere idrauliche e murarie necessarie per questo tipo di efficientamento.

La fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto ed i soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto.

Bonus 200 euro/ Come ottenerlo? Domanda per lavoratori, in automatico per pensionati

Il bonus viene riconosciuto per le spese sostenute dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

La domanda va inoltrata sulla piattaforma messa a disposizione dal ministero della transizione ecologica www.bonusidricomite.it.











© RIPRODUZIONE RISERVATA