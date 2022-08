Bonus 10mila euro ai giovani/ Cos’è, come funziona e usare la “dote” proposta dal Pd

Tra i bonus giovani di formazione e più interessanti, ci sembra il caso di riportare quello proposto dal Partito Democratico: concedere fino a massimo 10 mila euro da spendere in determinate attività. Quali? E poi, è davvero tutto così concretizzabile come ci fanno credere?

Come ben sappiamo, siamo in piena campagna elettorale. Un periodo in cui i partiti cominciano a proporre le soluzioni più disparate pur di conquistare voti. Quel che ci chiediamo anche in questo caso, è se effettivamente il bonus giovani per permettergli di formarsi sia realmente realizzabile.

Bonus giovani da usare per formarsi: cosa sappiamo?

Il bonus giovani comprenderebbe un sussidio economico fino a 10 mila euro, da utilizzare esclusivamente per rette scolastiche, culturali e universitarie. Un importo decisamente corposo visto che studiare e terminare un percorso scolastico ha i suoi costi.

Ma quello che non sappiamo – come abbiamo già accennato inizialmente – è se effettivamente per le casse dello Stato tale spesa non sia eccessivamente esosa. Ma quale sarebbero quindi, le reali possibilità di poter ottenere questo sussidio economico per i neo maggiorenni?

L’idea del PD, il cui leader è Enrico Letta, è quella di finanziare i fondi per i giovani studenti grazie all’incremento che si otterrà dalla tassa di successione che i milionari italiani pagano.

Bonus giovani da usare per formarsi: la proposta del PD

La tassa di successione in Italia attualmente è fissata al 4%. Una percentuale ridicola se paragonata a quelle del resto dell’Europa, la cui situazione è la seguente:

in Francia arriva fino al 45%, nel Regno Unito al 40%, in Spagna al 34% e infine in Germania al 30%. Dunque gli italiani con un patrimonio milionario potranno ritenersi più che fortunati.

L’idea è quella di portare la tassa di successione del 4% fino al 20% o 22%. Questa situazione potrebbe agevolare e rendere davvero fattibile la realizzazione del bonus giovani per formarsi adeguatamente.











