Bonus 15 mila euro Sardegna/ Rimborso fino al 50% per trasferirsi sull’isola

Il bonus di 15 mila euro da spendere in Sardegna, è stato pensato per favorire coloro che sono stanchi di abitare in una grande città, e che vorrebbero un input per cambiare vita. A spiegarne gli altri motivi è il presidente dell’Isola, Christian Solinas.

Solinas ha fatto sapere che questo bonus ha la finalità di popolare nuovamente borghi e comuni della Sardegna, che via via stanno rischiando lo spopolamento. Questo significherebbe far morire alcuni luoghi dell’isola, arrecando danni economici non indifferenti.

Bonus 15 mila euro per andare a vivere in Sardegna: come funziona

Il bonus di 15 mila euro promosso dalla Regione Sardegna, è valido per quei cittadini che decidono di andare a vivere in un borgo isolano con meno di 3.000 persone. Il rimborso può esser utilizzato per ristrutturare e comprare una casa sull’Isola (o per ambe le scelte).

Sul bando sardo presentato dal presidente della Sardegna, si può leggere che ciascun richiedente potrà ottenere fino ad un massimo di 15 mila euro, a patto che soddisfi questi requisiti:

Per chi vive già in un piccolo paese; Per chi ha comprato casa o sta effettuando ristrutturazione, e trasferirà la propria residenza entro e non oltre 18 mesi a partire dall’acquisto o dalla fine dei lavori.

Non esiste restrizione sui componenti familiari, infatti indipendentemente che il richiedente sia single o una famiglia già costituita poco importa.

Bonus 15 mila euro per andare in Sardegna: come fare domanda

Il bonus 15 mila euro per andare a vivere in un piccolo borgo della Sardegna verrà concesso – come abbiamo visto – ad un numero limitato di cittadini italiani. Per questo bando, il totale di risorse economiche previste ammonta a 45 milioni di euro.

Dunque fino alla fine delle risorse disponibili, ciascun richiedente potrà fare domanda nella speranza di aver l’approvazione. La domanda andrà inviata direttamente al piccolo comune o borgo sardo per la quale si è nutrito interesse.











