Bonus 150 e 200 euro/ L’INPS cambia regole, reintegrati chi non iscritto al fondo

Abbiamo parlato diverse volte del bonus da 150 e 200 euro. Una recente notizia però, ha fatto inorridire coloro che hanno lavorato con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero, gli assegnisti di ricerca e i dottorandi.

Molti di essi, non hanno potuto ottenere l’indennità economica percepita una tantum, soltanto perché “non hanno effettuato l’iscrizione alla gestione separata INPS“. Un recente messaggio da parte dell’ente previdenziale, ha cambiato le carte in tavola, precisamente con il “Messaggio numero 635 del 10-02-2023“.

Riscatto della laurea liberi professionisti/ E' possibile ottenerlo due volte?

Bonus da 150 e 200 euro: il messaggio INPS

I bonus da 150 e 200 euro, differiscono per reddito. Il primo, viene destinato a coloro che durante l’anno 2021, hanno registrato un RAL massimo, pari a 35 mila euro. Mentre la seconda indennità, è per chi sempre nel 2021, ha registrato un RAL massimo e non oltre i 20 mila euro.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Le richieste di Cia e M5s sulle minime (ultime notizie)

Il messaggio 635 dell’INPS, ha cambiato – per fortuna – le regole. Infatti, anche chi ha un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, (dottorandi e assegnisti di ricerca), e pur non essendo iscritti alla gestione separata della previdenza sociale, potranno godere di una delle due indennità una tantum (da 150€ e 200€).

“L’Istituto, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto della finalità dell’intervento e della contemporanea sussistenza dei requisiti sostanziali della contribuzione effettiva connessa all’attività svolta e delle denunce Uniemens del committente, procederà al pagamento delle menzionate indennità anche in assenza della formale iscrizione alla Gestione separata“. Maternità anticipata autonome/ Requisiti e come fare domanda telematica

Per quei soggetti che sono stati esclusi – almeno inizialmente – dall’accettazione del bonus una tantum, esclusivamente per non esser iscritti alla gestione separata INPS, potranno godere e attendere la ricezione dei soldi, visto che la procedura di invio è automatica.

Sarà responsabilità dell’ente previdenziale, assicurarsi che chi è stato escluso verrà reintegrato in modo automatico e senza necessità di inviare alcuna nuova domanda. Chiaramente, c’è da attendere che dall’ufficio si eseguano e completino tutte le verifiche necessarie.











© RIPRODUZIONE RISERVATA