Bonus 150 euro disoccupati senza Naspi/ Come fare domanda per ottenerlo

Il bonus da 150 euro per i disoccupati senza naspi è senza ombra di dubbio ottenibile. Ci sono però, dei requisiti specifici e degli iter da dover rispettare. Duole dire, che i pagamenti per tali soggetti futuri beneficiari dell’indennità, prevedono due tempi di attesa: il secondo dei quali, inizia dal mese di febbraio 2023.

Per i disoccupati il pagamento verrà corrisposto direttamente da uffici, senza necessità di inviare nessuna domanda, regola che però, non vale per tutti. Scopriamo chi invece, dovrà mandare la richiesta specifica per riuscire ad ottenere il contributo di 150€.

Bonus 150 euro disoccupati senza naspi: chi potrà usufruirne?

Abbiamo specificato che il bonus da 150 euro per i disoccupati senza naspi (ma anche percependo l’indennità), è richiedibile senza problemi specifici. Per comprendere a chi è destinata, riportiamo le esatte parole del testo, che prevede:

“L’unica condizione di accesso all’indennità una tantum è la titolarità nel mese di novembre 2022 di una delle richiamate prestazioni a sostegno del reddito.”

Nello specifico, il pagamento una tantum (dunque ottenibile una sola volta), sarà erogabile ai soggetti che:

Hanno percepito la Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) nel mese di novembre 2022; Hanno posseduto Dis–Coll (idennità mensile di disoccupazione) nel mese di novembre 2022; Hanno goduto di trattamenti di importo uguale alla mobilità in deroga, sempre durante il mese di novembre 2022. Sono stati titolari di disoccupazione agricola del 2021.

Bonus 150 euro disoccupati senza naspi: chi è escluso?

Chiarito a chi va il bonus da 150 euro per i disoccupati senza naspi e incluso di indennità per la disoccupazione, continuando a leggere il testo di riferimento, notiamo chi resta escluso dal beneficio in questione:

“Si precisa che l’indennità una tantum in argomento non è, invece, riconosciuta ai percettori della Naspi che hanno fruito della stessa in forma anticipata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 22/2015 e il cui periodo teorico ricomprenda il mese di novembre 2022.”











