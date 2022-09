Bonus 150 euro domanda online/ Scadenze e chi deve mandarla per non perderla

Il bonus 150 euro verrà richiesto sia tramite domanda online ma ad alcuni, sarà corrisposto autonomamente. Il Decreto Ter ha stabilito infatti, un’agevolazione economica per un numero ristretto di beneficiari (che dovranno rispettare dei requisiti reddituali).

Il requisito reddituale di cui parliamo ammonta a 20 mila euro annui lordi. Soddisfatto questo parametro, è indispensabile comprendere chi dovrà fare la propria richiesta tramite il sito internet dell’INPS.

Bonus 150 euro: come fare la domanda online

Il bonus di 150 euro è dettato dagli articoli 18, 19 e 20 del DL n. 144 del 2022. Nel documento vengono citati i requisiti e chi potrà accedere all’agevolazione economica. Vediamo però, quali sono le categorie che rientrano alla domanda online che verrà fatta direttamente all’INPS:

Titolari di rapporti di collaborazione continuativa e coordinata;

Dottorandi/e e assegnisti/e di ricerca;

Lavoratrici e lavoratori stagionali, che abbiano un contratto a tempo determinato e intermittenti;

Lavoratrici e lavoratori che sono iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Per coloro che avessero difficoltà ad effettuare la domanda telematica (tramite il portale online dell’INPS), è possibile in alternativa chiedere aiuto ai patronati oppure sfruttando il Contact center dell’ente.

Il supporto clienti è attivo chiamando al numero verde 803.164 da rete fissa (è gratuito) o al contatto telefonico 06.164164 da rete mobile (questa volta è a pagamento, ma varia in riferimento alla tariffa applicata dalle diverse compagnie telefoniche).

Un caso particolare va attribuito ai titolari di partita IVA. Lavoratori, lavoratrici professionisti, professioniste ed autonomi, che soddisfano il requisito reddituale, oltre ai 200 euro a cui avrebbero accesso, potranno ottenere anche questi ulteriore bonus da 150 euro.

La scadenza per far richiesta del bonus 150 euro alla modalità online è fissata al 30 novembre 2022. Terminato quest’ultimo periodo, non sarà più possibile far domanda online per ricevere i 150 euro bonus una tantum.

Ricordiamo (sia per chi riceverà il contributo automaticamente che per chi dovrà mandare la domanda online), di compilare il documento di autocertificazione.

