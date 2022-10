Bonus 150 euro nella busta paga di novembre/ Rischi in caso di false dichiarazioni

Per ottenere il bonus di 150 euro nella busta paga di novembre, è necessario presentare all’azienda presso la quale si lavora, un modello di autocertificazione. In assenza di questo documento, il datore di lavoro può astenersi dall’accredito del sussidio economico previsto dallo Stato.

Lo si legge nel documento del Decreto Legge del 23 settembre 2022, n. 144, articolo 18, che viene citato dal messaggio n. 3806 del 2022 dell’INPS, dove l’ente specifica in un messaggio ben specifico, che l’indennità potrà esser corrisposta, soltanto in vista dell’invio di un’autodichiarazione.

Bonus 150 euro busta paga novembre: come non commettere errori

Per ricevere correttamente il bonus di 150 euro nella busta paga di novembre, i dipendenti (sia pubblici che privati), dovranno compilare un modello di autodichiarazione, in cui ammettono di:

Non esser in possesso di ulteriori trattamenti pensionistici (indipendentemente dalla loro forma).

di ulteriori (indipendentemente dalla loro forma). Non rientrare in un nucleo familiare dove, si percepisce il reddito di cittadinanza .

in un nucleo familiare dove, si percepisce il . Inviare l’autodichiarazione al suo unico datore di lavoro, a cui spetterà il pagamento dell’indennità.

al suo unico datore di lavoro, a cui spetterà il pagamento dell’indennità. Dire il vero sui documenti che i futuri beneficiari spediranno al loro datore di lavoro. Firmando e accollandosi le proprie responsabilità e conseguenze, su eventuali conseguenze penali che ne susseguiranno in caso di falsa dichiarazione.

Come ulteriori requisiti (contrattuali e reddituali), il lavoratore dovrà rispettare quanto segue:

Non percepire (nel mese di novembre 2022), più di 1.538 € in busta paga;

(nel mese di novembre 2022), € in busta paga; Avere un contratto regolare nel mese di novembre 2022 ;

nel mese di ; Non sia titolare di reddito di cittadinanza, pensione, NASPI o altri trattamenti pagati dall’INPS;

reddito di cittadinanza, pensione, NASPI o altri trattamenti pagati dall’INPS; Non percepisca più di una indennità della medesima agevolazione, in quanto, anche in caso di più lavori, il bonus di 150€ è erogabile una tantum.

Dopo aver spedito la domanda e aver ricevuto il bonus centocinquanta euro in busta paga, l’Amministrazione finanziaria si occuperà di tutti gli accertamenti del caso, controllando se l’indennità spetta per davvero oppure no.

In caso di anomalie o illeciti, il Fisco non solo potrà riscuotere forzatamente il bonus di 150 euro nella busta paga di novembre, ma anche denunciarti per truffa ai danni dello Stato.











