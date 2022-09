Bonus 150 euro partita IVA/ Tutti i beneficiari, che cos’è e che cosa comprende

Il bonus di 150 euro sarà valido anche per le Partita IVA. L’agevolazione è stata disposta dal Decreto Aiuti Te destinata ad esser concessa ai lavoratori autonomi, pensionati ed anche lavoratori dipendenti.

Il sussidio di 150€ si aggiungerà al bonus 200 euro per autonomi e P.IVA, che però si sta ancora aspettando. Nell’attesa vediamo cos’è, come funziona e soprattutto chi sono coloro che potranno farne richiesta.

Bonus 150 euro alle partita IVA: cos’è e a chi spetta

Il bonus di 150 euro verrà concesso ai lavoratori e lavoratrici con partita IVA. Per poterne usufruire la dichiarazione reddituale annuale dev’essere meno di 20 mila euro lordi all’anno 2021. Al momento il Governo ha stanziato 600 milioni di euro, a cui aggiungerà altri 412,5 milioni.

Grazie alla bozza del Decreto Aiuti Ter, possiamo apprendere che l’agevolazione verrà usufruita e concessa ai:

Lavoratori domestici;

Lavoratori aventi una copertura di contribuzione figurativa integrale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Pensionati;

Percettori di disoccupazione co.co.co, agricola, assegnisti e dottorandi;

Lavoratori stagionali con contratto intermittente o determinato, oppure chi è nel settore dello sport e spettacolo,

Percettori del reddito di cittadinanza;

Lavorati autonomi;

Chi ha un assegno pensionistico, sociale, di invalidità civile oppure di trattamenti di accompagno alla pensione.

Per coloro che non hanno partita IVA e che sono dipendenti di un’azienda, dovranno presentare una autodichiarazione ai propri datori di lavoro. L’accredito dell’agevolazione economica si manifesterà entro e non oltre il mese di novembre 2022 direttamente in busta paga.

Tale bonus di 150 euro andrà a sostituire la vecchia proposta del sussidio sociale da valutare in base all’innalzamento dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Visto che si tratta di un sussidio economico in più (oltre i 200 euro previsti), potrebbe essere una buona soluzione per contrastare il carovita e l’alta inflazione del nostro Bel Paese (oltre che aver compreso tutta l’Unione Europea).

Si attende soltanto il via ufficiale alle domande.











