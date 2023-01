Bonus 150 euro/ Poco tempo alla scadenza: si allarga la platea di beneficiari

Per ottenere il bonus da 150 euro resta ancora un po’ di tempo. L’agevolazione è destinata ai contribuenti italiani che non hanno superato il reddito lordo pari a 20 mila euro annui. Ma occorre ribadire, chi sono i soggetti beneficiari e che requisiti devono godere per poterlo ricevere senza nessun problema.

Bonus pellet 2023/ In che modo è possibile risparmiare per il riscaldamento

Il Decreto Aiuti ter in un primo momento aveva concesso il bonus da 150 euro (una tantum), ad un numero ristretto di lavoratori. Da un po’ di tempo le cose sono cambiate, visto che adesso la platea di beneficiari si è nettamente allargata.

Bonus 150 euro: in scadenza, a chi tocca?

Il bonus da 150 euro è ufficialmente in scadenza, dato che la data ultima è fissata al 31 gennaio 2023. Prima che possa scadere e non restar più tempo per poter fare domande, ecco l’elenco dei soggetti beneficiari:

Bonus acqua potabile 2023/ Domande al via dal 1° febbraio: fino a 2500 euro

Proprietari di rapporti di collaborazioni continuative e coordinate , (non devono essere già titolari), al 18 maggio del 2022

di rapporti di e , (non devono essere già titolari), al 18 maggio del 2022 Assegnisti di ricerca e dottorandi aventi una borsa di studio . I contratti dovranno risultare attivi al 18 maggio dell’anno 2022.

e aventi una di . I contratti dovranno risultare attivi al 18 maggio dell’anno 2022. Lavoratori stagionali (intermittenti e a tempo indeterminato), che durante il 2021 hanno lavorato per un totale di 50 giornate (a patto che abbiano un reddito).

Attenzione in fase di compilazione dell’ISEE del 2023, in quanto vanno inserite tutte le dichiarazioni corrette. Anche per questo è utile sapere che il bonus da 150€ per i lavoratori e cittadini in elenco, non concorre alla formazione di reddito.

Canone Rai 2023/ Fin quando si potrà chiedere l'esenzione?

La domanda per accedere all’agevolazione – che ribadiamo esser una tantum – può esser spedita autonomamente (facendo richiesta specifica al portale ufficiale), oppure chiamando o ancora, recandosi presso un proprio patronato.

Bonus da 150 euro da richiedere online (autonomamente)

CIE (Carta di identità elettronica 3.0);

(Carta di identità elettronica 3.0); CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

(Carta Nazionale dei Servizi); SPID di almeno 2° livello o più alto.

Bonus da 150 euro da richiedere ad un patronato o call center

In alternativa all’online, si può andare in un patronato oppure chiamare il numero dedicato al numero verde (gratuito) 803.164 da rete fissa oppure al mobile 06.164164.

© RIPRODUZIONE RISERVATA