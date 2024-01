Bonus 200 euro 2024/ Ci sarà ma con delle differenze: resta ancora conveniente? (2 gennaio)

Il bonus da 200 euro rimane nel 2024, seppur con delle lievi differenze che potrebbero far suscitare dei dubbi sulla reale convenienza economica. Questo incentivo si tratta del welfare istituito dal Governo Draghi, e poi prorogato dalla Premier Meloni ma con delle variazioni piuttosto importanti.

A patto di aver presentato la domanda nei tempi giusti, il bonus da 200 euro che dovrà essere corrisposto in busta paga, potrebbe esser scomposto in tutte le mensilità, rendendo sempre “meno forte”, l’incremento dell’eventuale potere d’acquisto che si sarebbe acquisito con una soluzione in un’unica volta.

Bonus 200 euro 2024 suddiviso per l’intero anno

Il bonus da 200 euro del 2024 consiste in un precedente welfare di Mario Draghi, pensato per aiutare i dipendenti a poter incrementare il loro potere d’acquisto, che ricordiamo essere sempre minore a causa della forte inflazione e stagflazione che abbiamo vissuto in questi ultimi periodi storici.

Al momento, quel che sappiamo è che l’incentivo verrà applicato come sgravio fiscale a partire dai primi stipendi di gennaio (di questo nuovo anno 2024). Chiaramente, ogni benefit economico è importante per poter godere di somme di denaro che possano contribuire all’incremento del potere d’acquisto.

Come regole generali e basilari dell’economia, all’incrementare dell’inflazione e quando i prezzi non scendono, ma anzi, aumentano di costo, la ripercussione di soffrire di stagflazione, nonché una forte riduzione del potere d’acquisto, che pesa gravemente sulle tasche degli italiani.

La preoccupazione che al momento sta assalendo i lavoratori italiani, riguarda l’ulteriore riduzione del potere d’acquisto ma anche eventuali effetti negativi e poco produttivi, che potrebbero generare le novità della misura: ovvero scorporare i 200 euro in tutti i mesi dell’anno, divenendo sempre meno “significativi”.

Prima di trarre delle conclusioni affrettate, è sufficiente attendere la pubblicazione definitiva delle misura, che spiegherà le nuove regole per poter percepire il bonus da 200 euro previsto nel 2024 (anche se ci auguriamo che resti lo stesso di quello originario.

