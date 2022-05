Bonus 200 euro/ A chi non spetta, cosa succede? Cosa fare in questo caso

Il bonus 200 euro spetta potremmo dire, a quasi tutti i cittadini italiani. Sia per coloro che hanno già un impiego, ma anche per i lavoratori autonomi. Ma quale sarebbe il problema nel momento in cui il sussidio non venisse erogato nei tempi e modalità corrette?

Se il sussidio economico spettasse per legge, allora il cittadino italiano potrà (senza alcun problema), richiedere all’organo competente, un accertamento sulla situazione e procedere successivamente con un ricorso apposito.

Decreto Aiuti in Gazzetta Ufficiale/ Ecco tutte le misure confermate dal governo

Bonus 200 euro: chi sono i soggetti che non lo riceveranno?

Come abbiamo anticipato poco fa, i soggetti che non riceveranno il bonus da 200 euro son davvero pochi. Coloro che non ne usufruiranno sono gli stessi che in un intero anno, percepiscono una cifra pari a a oppure superiore a 35.000 mila euro.

I soggetti ammessi però, sono davvero molti. Nello specifico, ecco una serie di categorie di impiegati oppure lavoratori autonomi che hanno possibilità di percepire il sussidio economico:

Bonus trasporti pubblici 2022/ Come richiederlo e a quanto ammonta: le novità

Lavoratori dipendenti;

Pensionati;

Disoccupati, percettori di NASPI e Dis-Coll;

Coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza;

Lavoratori autonomi;

Lavoratori stagionali;

Badanti e colf.

Il bonua 200 euro viene distribuito tramite il Decreto Aiuti. Ai lavorator i impiegati il bonus sarà corrisposto direttamente in busta paga. I pensionati potranno ricevere i soldi direttamente sul loro cedolino.

Per le categorie sopraelencate, il bonus (una tantum) da 200 euro va richiesto autonomamente tramite l’organo competente. Nel caso in cui si verificasse un rifiuto, si potrà fare ricorso.

Superbonus 110%/ Cantieri a disagio: assenza di personale, caos materie prime

A causa dei fenomeni quali stagflazione ed inflazione, gli impiegati e lo stipendio in busta paga è come se fosse diminuito. Non sarà sicuramente il bonus dei 200 euro a far sollevare la condizione economica della vita di tutti i giorni, ma resta un contributo per limitare i danni.

Il Governo Draghi attualmente, in un periodo di forte sensazione di recessione e difficoltà economica, sta erogando più bonus ed incentivi (economici e fiscali) possibili, al fine di poter aiutare chi si ritrova in una situazione destabilizzante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA