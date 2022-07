Bonus 200 euro agosto e settembre/ Sì alla proroga? Cifre basse per il carovita

Con molta probabilità, il bonus da 200 euro potrebbe esser erogato anche ad agosto e settembre. Il problema però, secondo quanto affermato da UNIMPRESA, nonché l’Unione nazionale di Imprese Italiane, la cifra aggiunta in busta paga potrebbe non esser sufficiente.

L’allarme sull’inflazione, oramai arrivata al 6,5% in Italia, sta mettendo in ginocchio l’intera economia del Bel Paese. Secondo l’Unione Nazionale delle Imprese Italiane, a causa dei prezzi raggiunti dal carovita, ogni famiglia italiana dovrebbe sborsare 1950€ annui in più rispetto al passato.

Bonus 200 euro agosto e settembre: cosa sappiamo al riguardo

Le voci di corridoio sulla possibilità di ricevere il bonus da 200 euro anche ad agosto e settembre, si fanno sempre più forti. Molte famiglie italiane sarebbero felici di poter vedere in busta paga qualche soldo in più, ma concretamente, è una cifra sufficiente visto il periodo che stiamo attraversando?

UNIMPRESA a questo proposito è stata chiara:

“I 200 euro annunciati dal governo, spiega l’associazione, coprono solo il 10% della spesa in più provocata dall’inflazione e quindi dall’aumento di tutti i prezzi”.

L’unico neo – secondo il Governo – sarebbe legato alle scarse risorse economiche dello Stato italiano. Ma la soluzione sarebbe ancor più semplice del previsto. Onde evitare un ulteriore indebitamento ai danni delle casse dello Stato, sarebbe sufficiente approfittare dell’inflazione stessa.

Con il termine inflazione, si intende un aumento generale dei prezzi. Dunque, se tali risorse economiche venissero prese in parte, dai ricavi più alti derivanti dall’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), le casse dello Stato ne risentirebbero poco e niente.

È chiaro a questo punto, che la soluzione più consolidata e logica, sarebbe quella di prorogare il bonus da 200 euro in busta paga, non solo per i mesi di agosto e settembre, bensì per tutto il periodo successivo fino alla fine della crisi o comunque, alla minima ripresa economica di molte famiglie e imprese italiane.











