Arriva il bonus 200 euro che di sicuro potrà essere utile a molti. Basta un solo docomento per ottenerlo, ecco tutti i dettagli.

Sta incuriosendo molti la notizia di un possibile bonus da 200 euro volto ad aiutare le famiglie italiane che in questo periodo storico stanno affrontando notevoli difficoltà economiche. A colpire maggiormente l’opinione pubblica è la semplicità della procedura per la richiesta del bonus: basterebbe infatti un solo documento.

Ma è tutto vero? Quali sono le basi di questa misura e, soprattutto, quali possibilità ci sono che venga davvero attivata nel corso del 2025? Cerchiamo di fare chiarezza.

Il Bonus Internet 2025

Dietro il bonus 200 euro si cela un’iniziativa concreta, volta a combattere uno dei problemi più persistenti nel nostro Paese: il divario digitale. Se in molte città italiane la banda larga è ormai una realtà consolidata, in ampie fasce del territorio nazionale (soprattutto le aree rurali e periferiche) l’accesso a una connessione stabile e veloce è a tutti gli effetti ancora un lusso per pochi.

Il problema non è solo infrastrutturale ma anche economico: tra costi di attivazione e canoni mensili, molte famiglie italiane (già prostrate a causa dell’inflazione) rinunciano del tutto al servizio. È in questo contesto che ha preso forma il Bonus Internet da 200 euro, destinato a coprire almeno in parte del spese necessarie per attivare una linea internet veloce.

Non si tratterebbe di un sussidio in denaro ma di un contributo vincolato a un obiettivo preciso, ovvero quello di favorire l’accesso alla rete in abitazioni in cui oggi manca del tutto o è presente in forma inefficiente.

Come beneficiare del bonus

Secondo quanto emerso da fonti affidabili del settore, il documento chiave per accedere al bonus sarebbe il modello ISEE. Questo parametro, ormai alla base di quasi tutte le misure di sostegno erogate in Italia, permetterebbe di indirizzare le risorse alle famiglie realmente in difficoltà, escludendo coloro che già possono permettersi servizi di connettività adeguati.

Al momento non esiste ancora un decreto ufficiale che disciplini l’accesso al bonus, ma il governo avrebbe già accantonato un fondo da 140 milioni di euro per finanziare l’iniziativa nel corso del 2025. Si tratterebbe di un’evoluzione (più ambiziosa) rispetto al precedente tentativo di introdurre un incentivo analogo nel 2024, quando si parlava di un contributo da 100 euro (poi sfumato a causa della mancanza di copertura finanziaria).

Le modalità precise di erogazione sono ancora in fase di studio, ma l’ipotesi più accreditata prevede che il bonus possa essere usato per pagare i costi di attivazione della linea Internet, coprire l’acquisto del modem-router e abbattere le prime mensilità di abbonamento presso operatori accreditati.

Non è escluso che, come è avvenuto in passato, il contributo venga erogato sotto forma di voucher digitale spendibile direttamente presso i fornitori di servizi.

Occhio alle truffe

Va sottolineato che, in attesa di una comunicazione ufficiale da parte del Ministero competente, è bene fare attenzione a notizie non verificate e possibili tentativi di truffa.

La promessa di ricevere soldi “facili” con un solo documento può essere molto allettante per alcuni, tanto da poter essere sfruttata per raccogliere dati personali. Come sempre, in questi casi è bene verificare le informazioni sul sito ufficiale dell’Agenzia per l’Italia Digitale o dell’INPS.