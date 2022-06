Bonus 200 euro/ Chi ha la pensione estera, lo può percepire? La risposta definitiva

Con l’introduzione del bonus 200 euro, ci si domanda se chi percepisce la pensione estera potrà beneficiare anch’egli di questo sussidio economico. Vedremo in questa guida, se effettivamente ne sarà beneficiario anche colui che dopo aver lavorato e vissuto all’estero, potrà riceverla in Italia.

Bonus 200 euro e pensione estera: è un diritto che spetta?

Per comprendere se il bonus 200 euro spetta ai soggetti con pensione estera, occorrerà far fede all’articolo 32 del Decreto Aiuti. All’interno del documento ufficiale, si apprende che colui che percepisce una pensione sociale dovrà soddisfare i requisiti reddituali e di residenza:

Esser residente in Italia ;

; Avere un reddito 2021 che non sia oltre 35.000 euro ;

; Una pensione che sia entrata in vigore entro e non oltre il 30 giugno 2022.

Requisiti a parte, l’articolo 32 del Decreto Aiuti cita anche i soggetti che possono ottenere il sussidio economico che ammonta a 200 euro:

Uno o diversi trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria;

Assegno o pensione sociale;

Assegno o pensione invalidi ciechi, civili e sordomuti;

Indennità d’accompagnamento.

Dunque, ipotizzando che un lavoratore italiano abbia trasferito da giovane la sua residenza fuori continente, ma che dopo aver lavorato e vissuto fuori dal suo Paese di origine per tanto tempo, decida di tornare in Italia con la sua pensione estera, la domanda è: percepirà il sussidio economico per pensionati e lavoratori?

Bonus 200 euro: come funziona in caso di pensione estera

Inizialmente, potremmo dire che l’INPS non è tenuta a dover erogare il bonus di 200 euro al soggetto residente in Italia ma la cui pensione è pagata dall’ente previdenziale estero per cui ha vissuto per tanti anni.

Approfondendo però, il Decreto Aiuti, possiamo appurare che l’ente previdenziale italiano provvederà ad individuare quello estero del soggetto che ha trasferito i suoi affari in Italia, cosicché l’INPS possa rimborsare la cifra dopo una apposita rendicontazione.

Per riassumere: il lavoratore che torna in Italia con la sua pensione estera, potrà ottenere i 200 euro direttamente dall’ente previdenziale estero, che a sua volta verrà rimborsato dall’INPS dopo aver fatto il rendiconto.

