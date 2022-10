Bonus 200 euro dipendenti/ A ottobre i pagamenti: ecco le istruzioni

Il decreto aiuti bis ha previsto una estensione del bonus di 200 euro. I dipendenti potranno averlo ad ottobre 2022 compilando il modulo Uniems circolare INPS 111/22 con cui sono state fornite tutte le istruzioni necessarie per l’erogazione oppure per il conguaglio del bonus 200 euro ai lavoratori dipendenti che non l’avevano ricevuto ancora a luglio 2022.

Bonus 200 e 150 euro 2022/ Quando arriva il pagamento secondo la normativa?

Bonus 200 euro dipendenti: quando verrà effettuato il pagamento

Anzitutto va specificato che il bonus di 200 euro viene riconosciuta automaticamente nella retribuzione di ottobre previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell’indennità del decreto legge numero 50/22 di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dell’INPS.

Bonus edilizi, ecco quali scadono il 31 dicembre 2022/ Ristrutturazioni, c'è tempo

Quindi nella retribuzione di ottobre beneficeranno del bonus 200 euro tutti i lavoratori che siano in servizio e che abbiano avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 anche con un altro datore di lavoro oppure che siano stati destinatari diventa retribuiti con copertura figurativa integrale dall’INPS fino al 18 maggio 2022 e che non siano stati destinatari dell’indennità di 200 euro per altre requisiti previsti dal decreto 50/2022.

Bonus 200 euro dipendenti: come ottenere il rimborso, istruzioni

Il datore di lavoro potrà effettuare poi la compensazione del credito INPS nel mese di erogazione attraverso la denuncia Uniems riferita alla competenza del mese di ottobre 2022 oppure con regolamentazione del flusso della competenza del mese di luglio 2022.

Bonus energia da rinnovabili al via/ Che cos'è e come chiedere il credito d'imposta

A questo punto i datori di lavoro dovranno inserire all’interno di denuncia individuale, la voce dati e retributivi, infoAggCausaliConTrib, i seguenti codici:

• nell’elemento CodiceCausale dovrà essere inserito il codice già in uso “L031”;

• nell’elemento IdentMotivoUtilizzoCausale dovrà essere inserito il valore “N”;

• nell’elemento AnnoMeseRif dovrà essere indicato l’anno/mese “10/2022”;

• nell’elemento ImportoAnnoMeseRif dovrà essere indicato l’importo da recuperare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA