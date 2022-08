Bonus 200 euro/ Diventerà di 1.000 euro? Chi potrà beneficiarne

Lo scioglimento delle Camere del 21 luglio e con il presidente Draghi che rimane in carica solo per gli affari presenti e non più futuri, è in arrivo un bonus di 200 euro per aiutare le famiglie e le imprese che hanno subito una grave crisi economica e nel frattempo anche il prezzo del carburante è in discesa.

Nuove misure per combattere la crisi che l’Italia sta vivendo in modo tale che possano aumentare gli stipendi e allo stesso tempo le pensioni in modo immediato. Una tra le tante misure è proprio questo bonus anche se potrebbe essere rivoluzionato. Sarà in modo positivo?

Bonus 200 euro: si trasformerà a 1.000?

Come viene modificato il bonus di 200 euro? Ancora prima che il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, prendesse la decisione di dimettersi, si parlava dell’aumento del bonus. All’inizio venne presentato come un’agevolazione una tantum, ma il cambiamento potrebbe portare a novità positive di chi potrà usufruirne.

L’idea infatti è quella di modificare il bonus 200 euro, dando ai cittadini italiani un contributo economico. “Aumentare gli importi in busta paga” per affrontare al meglio l’aumento del costo della vita, questo è il prossimo obbiettivo del Governo. Dare il contributo di 200 euro per cinque mesi e non più una tantum.

Quindi in questo modo non sarà più un bonus di 200 euro, bensì di 1.000 euro. Questa sarebbe un’idea per combattere l’aumento del costo della vita e soffrire meno l’attesa per l’aumento di tutte le retribuzioni.

Coloro che potranno usufruire (al momento 200 euro) per poi trasformarsi forse a 1.000 euro sono:

Pensionati;

Lavoratori dipendenti;

Chi percepisce il Reddito di Cittadinanza;

Lavoratori nel mondo dello spettacolo;

Percettori di Dis-Coll, Naspi;

Disoccupati;

Per i lavoratori con e senza partita IVA, colf, badanti, stagionali, lavoratori domestici, venditori a domicilio, titolari di collaborazioni continue e professionisti dovranno fare domanda per ottenere il bonus di 200 euro.

A schierarsi contro questo progetto è il Codacons che afferma:

“Siamo assolutamente contrari all’elargizione di bonus a pioggia, e riteniamo molto più utile, se si vuole realmente aiutare famiglie e imprese, operare in modo strutturale su prezzi, tariffe ed energia” ha sottolineato il Codacons attraverso il presidente Carlo Rienzi. Come lo stesso Rienzi ha spiegato, infatti, l’esperienza degli ultimi anni insegna che “l’erogazione di bonus a pioggia non ha aiutato l’economia e non ha apportato benefici sul fronte dei consumi“.

