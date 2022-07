Bonus 200 euro/ E aumento del Reddito: la Spagna “imita” l’Italia?

Il bonus di 200 euro e l’importo attuale sotto forma di «reddito di cittadinanza», potrebbe per alcuni paesi, non esser sufficiente a garantire una condizione di vita agevolata, soprattutto a causa degli ultimi tempi dove il carovita sta mettendo in ginocchio imprese e famiglie.

A voler attuare misure più benevole è il Presidente del Governo di Spagna, Pedro Sánchez, che starebbe decidendo non solo di integrare il bonus all’italiana (una tantum di 200 euro), ma di aumentare del 15% quello che sarebbe l’equivalente del nostro RDC, che per loro è «Ingreso Mínimo Vital».

Bonus 200 euro: cosa vuol fare il presidente spagnolo

Secondo Pedro Sánchez il bonus 200 euro sarebbe una misura minima da attuare in un periodo di forti difficoltà come quello che stiamo vivendo. Infatti, a tutti i costi vorrebbe aumentare il loro «Ingreso Mínimo Vital», che corrisponderebbe esattamente al nostro reddito di cittadinanza.

In una recente conferenza stampa, ecco le sue dichiarazioni riguardo ciò che stiamo vivendo:

“Stiamo attenuando, con gli strumenti del governo, l’effetto della crisi e distribuendo in modo giusto ed equitativo i costi economici e sociali della guerra. L’inflazione sta interferendo nelle nostre vite e frenando la ripresa economica del paese”.

Solo durante il mese giugno in Spagna il tasso di inflazione è stato pari al 10,2%, rispetto all’8,6% raggiunto in Italia.

Per superare i massimi storici mai avuti registrati prima d’ora, il presidente spagnolo sta chiedendo al suo Stato di tirar fuori ben 9 miliardi di euro.

Bonus 200 euro e RDC in Spagna: come funziona

In Italia per poter avere il bonus di 200 euro è sufficiente dimostrare di non guadagnare oltre 35 mila euro annui. In Spagna invece, il reddito dev’essere meno di 14 mila euro all’anno e il patrimonio dev’essere sotto i 43.196 euro.

A conti fatti, la Spagna potrebbe far beneficiare di un aumento del sussidio economico di sostentamento a ben 800 mila famiglie. Inoltre, alcune spese pubbliche (come i trasporti), saranno ridotte alla metà.











