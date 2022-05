Bonus 200 euro lavoratori e pensionati/ Ecco cos’è e come ottenerlo

Bonus 200 euro lavoratori e pensionati: inserito in busta paga

Nell’ultimo decreto di aiuti approvato ieri 2 maggio 2022 il governo draghi ha decretato il conferimento di un bonus 200 euro lavoratori e pensionati che verrà inserito direttamente in busta paga a pensionati e lavoratori. Il contributo non vale per tutti, vediamo chi ne ha diritto e come richiederlo.

Bonus psicologo 2022/ Aiuti per coprire le spese mediche, ecco chi può richiederlo

Bonus 200 euro lavoratori e pensionati: che cos’è e a chi è rivolto

Durante la conferenza stampa di ieri 2 maggio 2022, il presidente Mario Draghi ha presentato una serie di provvedimenti volti a contrastare i rincari dovuti alla crisi in Ucraina. Tra questi provvedimenti vi sono anche quelli relativi al caro bollette con la proroga di bonus bollette acqua luce e gas. Il nuovo incentivo del governo dovrebbe arrivare tra giugno e luglio sotto forma di aumento della pensione oppure in busta paga.

Bonus spesa maggio 2022/ Ecco a chi spetta il voucher fino a 1400 euro

Bonus 200 euro lavoratori e pensionati: requisiti

Questo bonus è un importante provvedimento di sostegno e redditi di 28 milioni di Italiani. È questo il numero infatti della platea complessiva dei potenziali beneficiari.

I pensionati se lo vedranno accreditato direttamente al ritiro del primo assegno pensionistico disponibile,

I lavoratori invece troveranno questo decreto in busta paga.

I €200 serviranno ad aiutare le famiglie in modo da contrastare l’ulteriore aumento dell’inflazione che ha causato un rincaro delle materie prime essenziali, dalla pasta, al pane, al burro e alla carne.

Assegno unico 2022/ Se nasce un nuovo figlio si ha diritto al pregresso

In alcuni casi si è avuto un aumento di quasi il 50%: è il caso della carne e del pane oltre che della pasta.

Questa misura di sostegno al reddito è rivolta a pensionati, lavoratori dipendenti, lavoratori della pubblica amministrazione e lavoratori autonomi fino a € 33500 di reddito annuali.

Bonus 200 euro lavoratori e pensionati: quando verrà erogato

Tecnicamente non c’è una data relativa all’erogazione del contributo, come ha spiegato anche il ministro Daniele Franco infatti questo sarà accreditato direttamente sul conto corrente sul cedolino ” non appena tecnicamente possibile”.

Questo bonus non è da confondersi col cosiddetto Bonus €200 benzina che è un calcolo stimato di quanto gli italiani risparmierebbero con la proroga del taglio sulle accise.

© RIPRODUZIONE RISERVATA