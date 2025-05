Il bonus 200 euro per i metalmeccanici è ancora attivo nel 2025, ma la scadenza è prevista per il 31 maggio di quest’anno. I beneficiari sono i lavoratori con un contratto stipulato secondo il CCNL Federorafi e Federmeccanica Assistal, sui quali l’incentivo è stato introdotto da giugno 2024.

L’incentivo – risultate nella vecchia busta paga – sarebbe stato dato sotto forma di voucher (richiedendolo al datore di lavoro), oppure reperibile su un sito di welfare adottato dall’azienda per la quale si lavora, per un valore complessivo pari a 200€. Il nome destinato a questo contributo rientra nella categoria dei “flexible benefit“.

Come usare il bonus da 200 euro per i metalmeccanici nel 2025

C’è ancora tempo per usufruire del bonus da 200 euro destinato ai metalmeccanici in scadenza al 2025. Dal momento in cui è stato affermato l’incentivo va utilizzato entro massimo un anno, altrimenti scadrà e non sarà più possibile farlo tornare “valido”.

L’incentivo è previsto per tutti i lavoratori subordinati e con un contratto metalmeccanici a tempo indeterminato, i cui ruoli sono i più variegati: dai “semplici” impiegati ai quadri, dagli apprendisti agli operai.

In alternativa è possibile ottenere il bonus da 200 euro pur avendo un contratto a tempo determinato ma a patto che l’impiegato abbia lavorato per almeno 3 mesi a partire da gennaio del 2024.

Grazie a questi flexible benefit a loro volta raffiguranti dei welfare aziendali, è possibile aumentare il potere d’acquisto di ciascun impiegato grazie alle infinità possibilità di comprare servizi e beni con dei voucher, dal far rifornimento di carburante a prenotare viaggi e trasferte, dagli abbonamenti ai ticket d’ingresso a musei e attrazioni.

Ma non solo, perché il bonus in questione può permettere – a chi lo volesse – di versare i 200€ concessi come bonus, sotto forma di contributi previdenziali su Fondo COMETA.

Esclusioni e adesioni ai welfare

L’accesso ai welfare aziendale è sempre più amato dalle famiglie dai lavoratori che possono permettersi acquisti più numerosi (di beni e di servizi). Nel 2025 anche i metalmeccanici hanno la stessa opportunità di godere del benefit e in base alla modalità stabilita dall’impresa per cui lavorano.

Gli unici esclusi dal bonus da 200 euro per i metalmeccanici al 2025 sono gli impiegati che si sono messi in aspettativa ma non pagata.