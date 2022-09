Bonus 200 euro partite IVA/ Attivo il sito per ottenerlo: requisiti e scadenze

Il bonus da 200 euro per partite IVA è finalmente arrivato. L’indennità già introdotta e disponibile anche gli autonomi, a differenza delle altre categorie (pensionati e dipendenti) che hanno già ricevuto il contributo economico, dovranno inviare la domanda autonomamente.

L’agevolazione economica prevista ed introdotta dal Governo Draghi, è stata pensata per aiutare i lavoratori autonomi in un periodo così critico a livello economico e sociale. Di seguito vedremo come partecipare al click day e quali requisiti bisogna avere.

Bonus 200 euro per partita IVA: requisiti per accedervi

Per poter ottenere e richiedere il bonus da 200 euro per partita IVA, occorre soddisfare dei requisiti reddituali. Nel caso specifico degli autonomi e professionisti, essi non devono aver oltrepassato il reddito di 35 mila euro durante il 2021.

Per poter farne parte è essenziale esser iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie oppure alla gestione previdenziale e la partita IVA dev’essere attiva a partire dal 18 maggio del 2022.

Già dalla data odierna, lunedì 26 settembre 2022, è possibile far domanda per poter accedere al bonus da 200 euro per partita IVA. Per poter ottenerlo è necessario consultare il sito dell’ente di previdenza sociale a cui il lavoratore autonomo è iscritto.

Sempre nei suddetti siti web, vi sono indicate le modalità per ottenere l’indennità economica. Durante la fase di richiesta è necessario allegare una autocertificazione in cui il libero professionista o lavoratore autonomo, dichiara la sua posizione professionale e di non percepire alcuna pensione.

Come segnalato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, i lavoratori con partita IVA dovranno spedire la domanda esclusivamente per via telematica, allegando la seguente documentazione:

Codice fiscale;

Documento di identità;

Coordinate bancare oppure postali.

Per far richiesta già dalle ore 12, è disponibile il sito web ufficiale dell’INPS il cui accesso va effettuato con SPID, PIN oppure Carta di Identità Elettronica.

Il tempo massimo per richiedere il bonus da 200 euro per partite IVA è fissato al 30 novembre 2022.











