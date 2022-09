Bonus 200 euro partite Iva/ Come fare richiesta e quali dati indicare nel modulo

Ancora atteso nel decreto attuativo della gazzetta ufficiale, il bonus da 200 euro per le partite IVA, le prime istruzioni da dichiarare nel modulo da presentare all’INPS o alle Casse sociali di appartenenza.

Come sappiamo il bonus da 200 euro è valido per i possessori di partita IVA. Il tanto atteso decreto non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, però sono già uscite le prime istruzioni da seguire per presentare domanda e in modo particolare i dati che i professionisti dovranno presentare nel modulo a istanza.

Le indicazioni più dettagliate, dovranno essere fornite o dalle Casse di provenienza o dall’INPS, ma nel frattempo possiamo tracciare delle tracce sulle informazioni che dovranno essere fornite per poter accedere all’indennità.

Bonus 200 euro: dati da dichiarare nel modulo

A regolare il bonus 200 euro per le partite iva, è l’art 33 del Dl aiuti N.50 del 17 maggio 2022.

Il testo del decreto non ha stabilito i dettagli di ogni elemento, dalle modalità di domanda a un decreto attuativo e ai requisiti a un decreto attuativo che ha accumulato quasi tre mesi di ritardo rispetto alla scadenza prevista per l’approvazione.

Il testo è pronto ed è stato firmato sia da Daniele Franco per il ministero dell’economia che da Andrea Orlando per il ministero del lavoro.

Oltre alla conferma dell’importo di 200 euro il requisito reddituale di 35.000 euro già previsti per i destinatari dell’indennità del caro prezzi, il provvedimento specifica anche quali saranno i dati necessari per presentare la domanda.

In particolare le partite iva interessate, dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

Essere lavoratori autonomi/ liberi professionisti, non titolari di pensione;

Non essere percettori di un’altra indennità nella stessa formula;

Non aver percepito nell’anno 2021 un reddito complessivo e superiore a 35.000 euro;

Essere iscritti alla data di entrata in vigore del decreto legge 17 maggio 2022 N.50 a uno degli istituti Inps;

In caso di una contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non aver presentato istanza in un’altra forma dello stesso.

Inoltre per presentare domanda è necessario allegare la seguente documentazione:

Copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità;

Le coordinate postali o bancarie per l’accredito del bonus di 200 euro.

Le partite iva, dovranno mandare la domanda con i relativi allegati all’inps o alle Casse professionali.

Non abbiamo ancora date, per quanto riguarda l’apertura delle richieste di accesso al bonus di 200 euro, però non mancano le polemiche, probabilmente, si partirà con una giornata stabilita dall’inail per evitare disparità dei tempi di accesso delle varie risorse.

Nel decreto si legge “ L’INPS e gli enti di previdenza obbligatoria procedono, per gli iscritti, alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio e di quanto previsto dall’articolo 5 del presente decreto”.

Se alla conta dei fatti i conti non tornano, verrà penalizzato chi ha agito meno tempestivamente.











