Bonus 200 euro, scade il 31 ottobre la domanda/ Ecco chi deve presentarla

Bonus 200 euro una tantum, chi può fare domanda

Bonus 200 euro in scadenza al 31 ottobre 2022 per chi non ha ancora presentato la domanda. L’istanza deve essere inoltrata soprattutto da coloro che fanno parte dei lavoratori finora esclusi dall’indennità introdotta dal governo Draghi per fronteggiare il caro-prezzi e il costo elevato delle bollette. Chiamati a presentare domanda sono in primis i datori di lavoro per i dipendenti che avevano un rapporto di lavoro in essere a luglio scorso ma che fino al 18 luglio non avevano beneficiato del bonus contributivo dello 0,8%. Quest’ultima misura, informa Italia Oggi, rappresenta la condizione per ottenere il bonus 200 euro perché garantisce che vi sia la copertura integrale della contribuzione figurativa da parte dell’Inps. Proprio l’Istituto previdenziale ha dettagliato chi deve presentare domanda del bonus nella circolare numero 111 del 2022 per i lavoratori alle dipendenze che ancora non hanno avuto l’indennità perché inizialmente esclusi.

Inoltre, non avendo percepito ancora l’indennità, sono chiamati personalmente a presentare domanda del bonus 200 euro chi ha un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.); i lavoratori stagionali con contratto a termine o intermittenti; gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; i lavoratori autonomi occasionali senza partita Iva; gli incaricati alle vendite a domicilio.

Bonus 200 euro una tantum, come presentare la domanda all’Inps?

Bonus 200 euro che verrà pagato seguendo le indicazioni fornite dall’Inps nella sua circolare. Per presentare la domanda è necessario, entro il 31 ottobre prossimo, collegarsi al sito istituzionale dell’Inps e autenticarsi immettendo le consuete credenziali di accesso (Spid, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica). A riconoscimento avvenuto, il portale Investire Oggi spiega che è necessario entrare nella sezione “Prestazioni e Servizi“, poi “Servizi” e, infine, “Punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Per chi non avesse la possibilità di presentare domanda online del bonus 200 euro, l’indennità si può richiedere anche mediante il Contact Center dell’Inps, chiamando il numero 06.164164 (da cellulare, al costo della tariffa applicata dal proprio gestore) oppure da rete fissa al numero 803.164 (gratuito). Infine, dal 26 settembre scorso è attiva la possibilità per le partite Iva di presentare domanda sia per il bonus 200 euro che per quello da 150 euro. La domanda va presentata all’Inps nel caso in cui si lavori con partita Iva senza l’iscrizione a una Cassa previdenziale privata. In quest’ultimo caso, l’istanza va presentata direttamente sul sito della Cassa previdenziale di appartenenza (avvocati, giornalisti, commercialisti, ecc.), seguendo le istruzioni particolari della domanda. Con la stessa domanda si possono richiedere i due bonus (200 più 150 euro), ma quest’ultima indennità spetta solo a chi nel 2021 ha prodotto redditi al di sotto dei 20mila euro.











