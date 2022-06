Bonus 200 euro/ Tirocinanti e stagisti verso il sussidio: ecco cosa succede

Al momento il bonus da 200 euro non è previsto per tirocinanti e stagisti (indipendentemente dalle condizioni contrattuali). Dunque, poco importa se il contratto di stage o tirocinio sia o meno retribuito, il bonus fino ad oggi, non può essere garantito a chi sta compiendo questo percorso.

Qualcosa però, potrebbe cambiare nel prossimo Decreto Aiuti, la cui legge di conversione starebbe facendo in modo che anche tirocinanti e stagisti, potessero richiedere ed ottenere il bonus da 200 euro.

Bonus 200 euro: a chi spetta

Il Governo ha pensato bene di allargare la cerchia di coloro che potranno ottenere il bonus 200 euro pensato per lavoratori autonomi, occasionali e a Collaboratori coordinati e continuativi (c.d. Co.co.co.)

lavoratori dipendenti;

pensionati;

imprenditori individuali;

professionisti;

percettori del Reddito di cittadinanza;

i lavoratori stagionali;

percettori dell’indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL);

lavoratori domestici (Colf e badanti);

ecc.

A tali figure si aggiungerebbero tirocinanti e stagisti, indipendentemente dalla loro retribuzione oppure no. Si tratta di una esclusione ingiusta, visto che comunque molte aziende al giorno d’oggi sfruttano questi contratti per poter risparmiare sulle risorse di personale.

Bonus 200 euro per tirocinanti e stagisti: come potrebbe cambiare?

Così come si legge nel Decreto Legge del 17 maggio 2022, numero 50, anche il bonus di 200 euro insieme alle altre misure economiche, sono state:

«Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina».

Il problema più grande rimangono gli esclusi a priori dal bonus: ovvero (attualmente), coloro sotto contratto di stage oppure tirocinio.

Con la prossima legge di conversione si dovrà capre come comportarsi, visto che c’è di mezzo anche la misura del reddito di cittadinanza. L’idea è quella di lasciare il sussidio economico di Stato, da aggiungere al rimborso spese dello stage/tirocinio in corso.

Il motivo è semplice, si tratta appunto (per il più delle volte), di rimborso spese e non di un guadagno ben certo e forte.











